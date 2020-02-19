Мосгордума сменила руководителя аппарата

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Мосгордума освободила Юрия Дмитриева от должности руководителя аппарата думы по собственному желанию, исполняющим обязанности назначен Александр Таранов, сообщила председатель счетной комиссии Лариса Картавцева в ходе заседания столичного парламента в среду.

Председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников отметил, что проект освобождения от должности Дмитриева был рассмотрен на заседании комиссии 17 февраля и рекомендован к принятию Мосгордумой.

"Освободить Дмитриева Юрия Игоревича от должности руководителя аппарата Московской городской думы по собственному желанию", - сказала Картавцева по итогам тайного голосования.

В свою очередь, Дмитриев отметил, что его решение было добровольным.

"Мое решение абсолютно добровольно и совершенно не подлежит никакому внешнему воздействию и побуждению. Несмотря на то, что я рад работать руководителем аппарата, но большую часть своей трудовой деятельности я провел в органах исполнительной власти. И искренне мне это несколько ближе. В дальнейшем я бы хотел связать свою судьбу и трудовую деятельность именно на этом поприще, а не в органах представительной власти", - сказал Дмитриев.

Он также рекомендовал поддержать решение назначить и.о. руководителя аппарата Александра Таранова, который занимает должность замруководителя. "Александр Павлович на протяжении всего времени работы исполнял обязанности руководителя аппарата в период моего отсутствия, он на практике доказал и показал, что у него не возникает сложностей и проблем с выполнением данной функции", - сказал Дмитриев.

В ходе тайного голосования депутаты поддержали его кандидатуру. "Заключение счетной комиссии: временное исполнение обязанностей руководителя аппарата Московской городской думы возложить на Таранова Александра Павловича", - сказала Картавцева.