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Мосгордума сменила руководителя аппарата
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РИА Новости

Мосгордума сменила руководителя аппарата

17:51 19.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКомплекс зданий Московского городского парламентско-общественного центра
Комплекс зданий Московского городского парламентско-общественного центра
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Мосгордума освободила Юрия Дмитриева от должности руководителя аппарата думы по собственному желанию, исполняющим обязанности назначен Александр Таранов, сообщила председатель счетной комиссии Лариса Картавцева в ходе заседания столичного парламента в среду.
Председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников отметил, что проект освобождения от должности Дмитриева был рассмотрен на заседании комиссии 17 февраля и рекомендован к принятию Мосгордумой.
"Освободить Дмитриева Юрия Игоревича от должности руководителя аппарата Московской городской думы по собственному желанию", - сказала Картавцева по итогам тайного голосования.
В свою очередь, Дмитриев отметил, что его решение было добровольным.
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"Мое решение абсолютно добровольно и совершенно не подлежит никакому внешнему воздействию и побуждению. Несмотря на то, что я рад работать руководителем аппарата, но большую часть своей трудовой деятельности я провел в органах исполнительной власти. И искренне мне это несколько ближе. В дальнейшем я бы хотел связать свою судьбу и трудовую деятельность именно на этом поприще, а не в органах представительной власти", - сказал Дмитриев.
Он также рекомендовал поддержать решение назначить и.о. руководителя аппарата Александра Таранова, который занимает должность замруководителя. "Александр Павлович на протяжении всего времени работы исполнял обязанности руководителя аппарата в период моего отсутствия, он на практике доказал и показал, что у него не возникает сложностей и проблем с выполнением данной функции", - сказал Дмитриев.
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В ходе тайного голосования депутаты поддержали его кандидатуру. "Заключение счетной комиссии: временное исполнение обязанностей руководителя аппарата Московской городской думы возложить на Таранова Александра Павловича", - сказала Картавцева.
Дмитриев занимал данную должность с сентября 2015 года.
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