Руденко обсудил с послом Австрии ситуацию на Украине

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Замминистра иностранных дел РФ Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко провел в среду встречу с послом Австрии в Москве Йоханнесом Айгнером , в ходе которой обсуждались перспективы урегулирования внутриукраинского кризиса, а также текущее состояние двусторонних отношений России и Австрии со странами СНГ, сообщили в российском МИД.

"В ходе беседы обсуждалось актуальное положение дел на постсоветском пространстве с акцентом на ситуацию на Украине. Стороны обменялись мнениями о перспективах урегулирования внутриукраинского кризиса, текущем состоянии двусторонних отношений России и Австрии со странами СНГ", - отметили в министерстве.

В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что на встрече Руденко и Айгнера "затрагивались также отдельные аспекты международной повестки дня, представляющие взаимный интерес".

Во вторник ополченцы самопровозглашенной Луганской народной республики и украинские силовики обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе, обе стороны утверждают, что противник использует запрещенное минскими соглашениями тяжелое вооружение. При этом украинские силовики заявляют о боестолкновении у линии соприкосновения. В ЛНР в свою очередь сообщали, что силовики пытались проникнуть на позиции Народной милиции, однако подорвались на минном поле.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР ДНР , которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.