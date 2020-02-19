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Руденко обсудил с послом Австрии ситуацию на Украине
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РИА Новости

Руденко обсудил с послом Австрии ситуацию на Украине

17:50 19.02.2020
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© Министерство иностранных дел Российской ФедерацииЗаместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
© Министерство иностранных дел Российской Федерации
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко провел в среду встречу с послом Австрии в Москве Йоханнесом Айгнером, в ходе которой обсуждались перспективы урегулирования внутриукраинского кризиса, а также текущее состояние двусторонних отношений России и Австрии со странами СНГ, сообщили в российском МИД.
"В ходе беседы обсуждалось актуальное положение дел на постсоветском пространстве с акцентом на ситуацию на Украине. Стороны обменялись мнениями о перспективах урегулирования внутриукраинского кризиса, текущем состоянии двусторонних отношений России и Австрии со странами СНГ", - отметили в министерстве.
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В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что на встрече Руденко и Айгнера "затрагивались также отдельные аспекты международной повестки дня, представляющие взаимный интерес".
Во вторник ополченцы самопровозглашенной Луганской народной республики и украинские силовики обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе, обе стороны утверждают, что противник использует запрещенное минскими соглашениями тяжелое вооружение. При этом украинские силовики заявляют о боестолкновении у линии соприкосновения. В ЛНР в свою очередь сообщали, что силовики пытались проникнуть на позиции Народной милиции, однако подорвались на минном поле.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
В Минске 12 февраля 2015 года прошли многочасовые переговоры лидеров стран "нормандской четверки". Тогда же состоялась встреча контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. По итогам встреч был принят комплекс мер по выполнению минских соглашений. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривает, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЙоханнес АйгнерАндрей РуденкоЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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