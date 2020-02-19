Глава подмосковной Шатуры уволился по собственному желанию

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Глава городского округа Шатура Московской области Андрей Келлер сложил полномочия по собственному желанию в среду, сообщили в пресс-службе главного управления территориальной политики Подмосковья.
"19 февраля 2020 года в городском округе Шатура Московской области состоялось заседание Совета депутатов. Глава городского округа Келлер А.Д. сложил полномочия по собственному желанию", - говорится в сообщении.
Депутаты приняли решение возложить временное исполнение полномочий главы на заместителя главы администрации Шатуры Алексея Артюхина, добавили в пресс-службе.
Андрей Келлер занимал пост главы Шатурского муниципального района с 2004 года.