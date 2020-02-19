Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
2020-02-19T17:49+0300
https://ria.ru/20200219/1564978085.html
Глава подмосковной Шатуры уволился по собственному желанию
https://cdn25.img.ria.ru/images/95196/06/951960626_0:938:2000:2063_1036x0_80_0_0_d00c8ecfc9d4208fde955486465f525b.jpg
РИА Новости

Глава подмосковной Шатуры уволился по собственному желанию

17:49 19.02.2020
285
© Fotolia / zest_marinaЧиновник
Чиновник
© Fotolia / zest_marina
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Глава городского округа Шатура Московской области Андрей Келлер сложил полномочия по собственному желанию в среду, сообщили в пресс-службе главного управления территориальной политики Подмосковья.
"19 февраля 2020 года в городском округе Шатура Московской области состоялось заседание Совета депутатов. Глава городского округа Келлер А.Д. сложил полномочия по собственному желанию", - говорится в сообщении.
Депутаты приняли решение возложить временное исполнение полномочий главы на заместителя главы администрации Шатуры Алексея Артюхина, добавили в пресс-службе.
Андрей Келлер занимал пост главы Шатурского муниципального района с 2004 года.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Вчера, 17:02
Мишустин уволил замруководителя аппарата правительства Кириенко
100000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяШатураМосковская область (Подмосковье)Политика
Рекомендуем
Комплекс зданий Московского городского парламентско-общественного центра
Мосгордума сменила руководителя аппарата
Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х, митрополит Волоколамский Иларион и митрополит Филиппопольский Нифон на патриаршем подворье Антиохийской православной церкви в Дамаске, Сирия. 17 ноября 2018
Антиохийский патриарх Иоанн поедет в Амман, полагает его представитель
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин
В Турции издан Коран, подготовленный муфтиятом Татарстана
Конституция Российской Федерации
Комитет ГД отклонил поправку в Конституцию о "верховном правителе"
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
Пригородный поезд между Керчью и Анапой пустят по Крымскому мосту
Перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
Комитет Госдумы отклонил поправку о введении должности вице-президента
Табличка на здании Пенсионного фонда Российской Федерации
Мишустин освободил Афанасьева от должности зампреда правления ПФР
Главный муфтий Москвы и Центральной России Альбир Крганов
Муфтий призвал изучить опыт суфизма для профилактики экстремизма
Стрельба в Ханау
Случаи стрельбы в общественных местах в Европе в 2019-2020 годах
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
В Нижегородской области локализовали пожар на пилораме
Открытие памятника российской балерине Анне Павловой в Каире
В Египте открыли памятник Анне Павловой
Мужчина играет на гитаре
Волонтеры-музыканты будут посещать психиатрических пациентов в Москве
Самолет Ан-2
Пострадавший при ЧП с Ан-2 в Магадане помещен в палату шоковой терапии
Фрагмент подстанции во время строительства ТЭС
"Энел Россия" примет участие в следующих отборах на модернизацию ТЭС
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Комитет ГД отклонил поправку о лимите для партий на места в Госдуме
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:29В Панаме задержали подлодку с пятью тоннами кокаина
05:26Жена Диброва рассказала о его состоянии после микроинсульта
05:20Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2118 человек
05:17Прокуратура начала проверку после падения Ан-2 в Магадане
05:15Новая группа пассажиров Diamond Princess начала сходить на берег
05:13К северу от Алеппо обнаружили подземную базу боевиков
05:10Вахтовики были на борту совершившего жесткую посадку Ан-2 в Магадане
05:07Один пострадавший при падении Ан-2 в Магадане в тяжелом состоянии
04:50В Приамурье госпитализировали двух водителей, возивших грузы из Китая
04:40Власти прибыли на место жесткой посадки Ан-2 в Магадане
04:36Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС России и США в Сирии
04:35СМИ: в Россию запретили ввоз посылок с продуктами из Китая
04:29Упавший в Магадане Ан-2 не разрушился
04:27Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее достигло 82 человек
04:25Всех пассажиров жестко севшего в Магадане Ан-2 доставили в больницу
04:18Хабаровчанина осудили за планы устроить теракт в своей бывшей школе
04:16Климкина напугала перспектива "сделки" России с Западом
04:12СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 в Магадане
04:09Оперативные службы выясняют причины жесткой посадки Ан-2 в Магадане
04:08Число пострадавших при ЧП с Ан-2 в Магадане выросло до семи человек
Лента новостейМолния