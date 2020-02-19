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Объединение пассажиров ответило на идею об использовании наушников
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РИА Новости

Объединение пассажиров ответило на идею об использовании наушников

17:49 19.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкНовый фирменный пассажирский поезд класса "Премиум"
Новый фирменный пассажирский поезд класса Премиум
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Норма слушать музыку в транспорте в наушниках уже сейчас работает, нося рекомендательный характер, а запретительные меры могут вызвать негодование со стороны граждан, сообщил РИА Новости председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
Пассажиры в поезде Читающая Москва
8 января 2019, 13:51
Эксперты по этикету рассказали о раздражителях в общественном транспорте
Ранее в Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП) сообщили РИА Новости, что организация обратилась к министру транспорта РФ с просьбой внести изменения в правила перевозки пассажиров и запретить пассажирам прослушивать в общественном транспорте аудио и смотреть видео без наушников. В Минтрансе РФ РИА Новости сообщили, что получили обращение и рассматривают его.
"Во всех поездах дальнего следования объявляется информация в аудио и визуальном формате о прослушивании музыки с использованием наушников, на других видах транспорта данная норма уже сейчас работает и носит рекомендательный характер. Новое предложение ничего не изменит, более того, есть опасения, что вызовет негодование со стороны граждан, так как под эту норму можно подвести и громкий звонок на телефоне", - сказал Зотов.
Он добавил, что понятие громкости субъективно без указания конкретных параметров по уровню шума. "А администрирование данных норм не представляется возможным", - пояснил он.
В НАДЭП поясняли, что провели социологическое исследование, в котором приняла участие 1 тысяча представителей экономически активного населения Москвы, которые ежедневно пользуются общественным транспортом. По ее данным, 94% опрошенных граждан крайне негативно относятся к публичному прослушиванию музыки или просмотру фильмов в общественном транспорте. Из них 13% выразили готовность перейти к физическому воздействию, чтобы решить проблему.
НАДЭП - некоммерческая организация, созданная в 2019 году. Как говорится на сайте организации, основная цель членов ассоциации - "способствовать развитию этикета в обществе".
Пассажиры в поезде Московского центрального диаметра на станции в Одинцово
3 февраля, 20:43
Минтранс предложил высаживать из электричек за пение и громкую музыку
9301121
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Национальная Ассоциация экспертов по деловой этике (НАДЭП)Министерство транспорта РФ (Минтранс России)РоссияОбщество
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