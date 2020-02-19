Объединение пассажиров ответило на идею об использовании наушников

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Норма слушать музыку в транспорте в наушниках уже сейчас работает, нося рекомендательный характер, а запретительные меры могут вызвать негодование со стороны граждан, сообщил РИА Новости председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

"Во всех поездах дальнего следования объявляется информация в аудио и визуальном формате о прослушивании музыки с использованием наушников, на других видах транспорта данная норма уже сейчас работает и носит рекомендательный характер. Новое предложение ничего не изменит, более того, есть опасения, что вызовет негодование со стороны граждан, так как под эту норму можно подвести и громкий звонок на телефоне", - сказал Зотов.

Он добавил, что понятие громкости субъективно без указания конкретных параметров по уровню шума. "А администрирование данных норм не представляется возможным", - пояснил он.

В НАДЭП поясняли, что провели социологическое исследование, в котором приняла участие 1 тысяча представителей экономически активного населения Москвы, которые ежедневно пользуются общественным транспортом. По ее данным, 94% опрошенных граждан крайне негативно относятся к публичному прослушиванию музыки или просмотру фильмов в общественном транспорте. Из них 13% выразили готовность перейти к физическому воздействию, чтобы решить проблему.