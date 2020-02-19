Медведев призвал провести работу по паспортизации воинских захоронений

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Необходимо провести большую работу по паспортизации воинских захоронений и подумать над изменениями в закон об увековечивании памяти, считает зампред Необходимо провести большую работу по паспортизации воинских захоронений и подумать над изменениями в закон об увековечивании памяти, считает зампред Совета безопасности , председатель "Единой России" Дмитрий Медведев

На встрече с представителями патриотических общественных организаций Медведев отметил, что увековечивание памяти погибших и умерших воинов – это очень важно, однако в России есть с этим проблемы.

"Вот это отношение к памяти воинов, ушедших в разные периоды из жизни, погибших во время боевых действий, во время спецопераций, умерших просто в силу естественных причин и от ран, в том числе, с этим есть проблемы. Я думаю, что нужно, по всей вероятности, нам, "Единой России" вместе с коллегами-депутатами Государственной думы посмотреть вообще на законодательство в этой сфере. Вот сам закон об увековечивании памяти погибших, по всей вероятности, требует некоторого переосмысления", - сказал Медведев.

В частности, по его мнению, необходимо отразить в законодательстве роль общественных организаций, чтобы от их запросов об увековечивании памяти "не отмахивались".

"Нужно провести вообще-то по-хорошему по всей стране такую большую работу по паспортизации такого рода захоронений. Это, наверное, не везде будет просто. Действительно, нужно ведомства подключить: министерство обороны и Федеральную службу безопасности, министерство внутренних дел, другие ведомства подключить, но это сделать надо", - сказал Медведев.

Он также отметил, что нужно посмотреть на статус захоронений.

Медведев также обратил внимание на то, что ведется большая работа по увековечиванию памяти ветеранов ВОВ, но это не значит, что должна быть прекращена работа по отношению к героям, которые проявили себя в других ситуациях.