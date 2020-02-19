В Киевской области неизвестный распылил газ в школе

"Сегодня в г. Сквира неизвестный распылил слезоточивое вещество на первом этаже образовательного учреждения. Всех учеников эвакуировали с места происшествия. За медицинской помощью обратились дети в возрасте от 6 до 15 лет. Шестнадцать пострадавших госпитализировали в больницу", - сообщается на сайте.