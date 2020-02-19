Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-19T17:48+0300
https://ria.ru/20200219/1564977910.html
В Киевской области неизвестный распылил газ в школе
https://cdn24.img.ria.ru/images/144123/57/1441235750_0:240:3072:1968_1036x0_80_0_0_96111d78d8fc6e4f2fc01883b992bb1a.jpg
РИА Новости

В Киевской области неизвестный распылил газ в школе

17:48 19.02.2020
72
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники Украинской полиции в Киеве
Сотрудники Украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Неизвестный распылил в среду слезоточивое вещество в школе города Сквира в Киевской области, 16 детей госпитализированы, сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.
"Сегодня в г. Сквира неизвестный распылил слезоточивое вещество на первом этаже образовательного учреждения. Всех учеников эвакуировали с места происшествия. За медицинской помощью обратились дети в возрасте от 6 до 15 лет. Шестнадцать пострадавших госпитализировали в больницу", - сообщается на сайте.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, работники ювенальной превенции, спасатели и медики. На сегодня учебный процесс приостановлен.
Полиция разыскивает виновника инцидента, чтобы привлечь его к ответственности.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
17 февраля, 11:21
В Петербурге подросток распылил газ в ответ на замечание мужчины
011000
Обсудить 0
Киевская областьУкраинаВ мире
Рекомендуем
Сотрудник противопожарной службы
В Нижегородской области загорелось здание пилорамы
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с ушедшими в отставку членами правительства РФ
Медведев призвал заниматься практическими аспектами патриотизма
Комплекс зданий Московского городского парламентско-общественного центра
Мосгордума сменила руководителя аппарата
Снюс
В Петербурге таможенники изъяли со склада более 1,2 тонны снюса
Михаил Шилиманов в суде
Суд в Екатеринбурге арестовал экс-чиновника по делу о взятке
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Иране от коронавируса погибли два человека
Фаст фуд
Питание в западном стиле нарушает работу мозга, заявили ученые
Космонавт Роскосмоса Николай Тихонов
Командира экипажа МКС могут исключить из полета, сообщили источники
Жительница Петербурга Алла Ильина перед началом заседания Петроградского районного суда по ее делу
Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача
Сотрудники полиции у торгового центра в Санкт-Петербурге
ФСБ нашла новый источник сообщений о "минированиях" в России
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
ГП попросили оценить меры по профилактике детских преступлений в Крыму
Разрушенные в результате ракетного удара в городе Мариб, Йемен
Сын министра обороны Йемена погиб при покушении на главу ведомства
Здание эстонского парламента в Таллине
Парламент Эстонии принял антироссийскую резолюцию по Второй мировой
Новый фирменный пассажирский поезд класса Премиум
Объединение пассажиров ответило на идею об использовании наушников
Открытие памятника российской балерине Анне Павловой в Каире
В Египте открыли памятник Анне Павловой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:29В Панаме задержали подлодку с пятью тоннами кокаина
05:26Жена Диброва рассказала о его состоянии после микроинсульта
05:20Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2118 человек
05:17Прокуратура начала проверку после падения Ан-2 в Магадане
05:15Новая группа пассажиров Diamond Princess начала сходить на берег
05:13К северу от Алеппо обнаружили подземную базу боевиков
05:10Вахтовики были на борту совершившего жесткую посадку Ан-2 в Магадане
05:07Один пострадавший при падении Ан-2 в Магадане в тяжелом состоянии
04:50В Приамурье госпитализировали двух водителей, возивших грузы из Китая
04:40Власти прибыли на место жесткой посадки Ан-2 в Магадане
04:36Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС России и США в Сирии
04:35СМИ: в Россию запретили ввоз посылок с продуктами из Китая
04:29Упавший в Магадане Ан-2 не разрушился
04:27Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее достигло 82 человек
04:25Всех пассажиров жестко севшего в Магадане Ан-2 доставили в больницу
04:18Хабаровчанина осудили за планы устроить теракт в своей бывшей школе
04:16Климкина напугала перспектива "сделки" России с Западом
04:12СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 в Магадане
04:09Оперативные службы выясняют причины жесткой посадки Ан-2 в Магадане
04:08Число пострадавших при ЧП с Ан-2 в Магадане выросло до семи человек
Лента новостейМолния