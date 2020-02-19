В Киевской области неизвестный распылил газ в школе

КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Неизвестный распылил в среду слезоточивое вещество в школе города Сквира в Киевской области, 16 детей госпитализированы, сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.
"Сегодня в г. Сквира неизвестный распылил слезоточивое вещество на первом этаже образовательного учреждения. Всех учеников эвакуировали с места происшествия. За медицинской помощью обратились дети в возрасте от 6 до 15 лет. Шестнадцать пострадавших госпитализировали в больницу", - сообщается на сайте.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, работники ювенальной превенции, спасатели и медики. На сегодня учебный процесс приостановлен.
Полиция разыскивает виновника инцидента, чтобы привлечь его к ответственности.
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