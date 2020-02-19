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ГП попросили оценить меры по профилактике детских преступлений в Крыму
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РИА Новости

ГП попросили оценить меры по профилактике детских преступлений в Крыму

17:46 19.02.2020
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© РИА Новости / Александр НатрускинУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Александр Натрускин
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направила обращение в Генпрокуратуру в связи с задержанием сотрудниками ФСБ в Крыму двух подростков, готовивших террористические акты в образовательных организациях, сообщили в пресс-службе омбудсмена.
По данным следствия, два подростка из Керчи планировали два теракта в неких образовательных учреждениях и успели смастерить бомбы по инструкциям из интернета, а также опробовать их на домашних животных. О задержании двух подозреваемых ФСБ объявила во вторник. Против них возбуждены дела о приготовлении к теракту группой лиц по предварительному сговору.
Задержание сотрудниками ФСБ подростков в Керчи, готовивших террористические акты на территории России
18 февраля, 18:34
Власти Крыма рассказали о задержанных за подготовку теракта подростках
Детский омбудсмен просит надзорное ведомство проверить деятельность органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних в Крыму на предмет эффективности профилактической работы.
"Отсутствие системной профилактической работы с детьми и подростками ставит под вопрос эффективность всех принимаемых мер. Можно бесконечно писать нормативно-правовые акты и дорожные карты, бесконечно выделять средства и усиливать охрану образовательных организаций, проводить лекции и семинары, но без внимания к качеству воспитательной работы в системе образования, без системных решений в этом направлении, а также без индивидуального подхода к каждому ребенку успеха не будет", - процитировали Кузнецову в пресс-службе.
Кадры задержания подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях Крыма
18 февраля, 17:50
ФСБ опубликовала видео задержания готовивших теракты в Крыму
Отмечается, что власти республики составили дорожную карту по реализации мероприятий по антитеррористической защите до 2024 года.
"Вместе с тем, как видно из документа, вопросам воспитания учащихся в образовательных организациях министерством образования республики не уделено должного внимания, равно как и не достигнуто понимания важности и значимости данного направления. Данная позиция свидетельствует о том, что в ведомстве к рекомендациям прислушались лишь частично", - подчеркнули в аппарате детского омбудсмена.
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Анна КузнецоваКерчьГенеральная прокуратура РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияОбщество
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