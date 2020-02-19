ГП попросили оценить меры по профилактике детских преступлений в Крыму

"Отсутствие системной профилактической работы с детьми и подростками ставит под вопрос эффективность всех принимаемых мер. Можно бесконечно писать нормативно-правовые акты и дорожные карты, бесконечно выделять средства и усиливать охрану образовательных организаций, проводить лекции и семинары, но без внимания к качеству воспитательной работы в системе образования, без системных решений в этом направлении, а также без индивидуального подхода к каждому ребенку успеха не будет", - процитировали Кузнецову в пресс-службе.