В Нижегородской области загорелось здание пилорамы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 фев — РИА Новости. Здание пилорамы горит на площади одна тысяча квадратных метров в Нижегородской области, сообщает региональное управление МЧС.
"В рабочем поселке Дальнее Константиново на улице Молодежная, дом 7 горит отдельно стоящее здание пилорамы (размерами 20х50 метров) на площади 1000 квадратных метров. Предварительно, погибших и пострадавших нет. Информация оперативная и подлежит уточнению", - говорится в сообщении.
17 февраля, 09:44В Дзержинске загорелся ангар площадью 500 квадратных метров