В Нижегородской области загорелось здание пилорамы

"В рабочем поселке Дальнее Константиново на улице Молодежная, дом 7 горит отдельно стоящее здание пилорамы (размерами 20х50 метров) на площади 1000 квадратных метров. Предварительно, погибших и пострадавших нет. Информация оперативная и подлежит уточнению", - говорится в сообщении.