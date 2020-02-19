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В Нижегородской области загорелось здание пилорамы
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РИА Новости

В Нижегородской области загорелось здание пилорамы

17:45 19.02.2020
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© РИА Новости / Кирилл БрагаСотрудник противопожарной службы
Сотрудник противопожарной службы
© РИА Новости / Кирилл Брага
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 фев — РИА Новости. Здание пилорамы горит на площади одна тысяча квадратных метров в Нижегородской области, сообщает региональное управление МЧС.
"В рабочем поселке Дальнее Константиново на улице Молодежная, дом 7 горит отдельно стоящее здание пилорамы (размерами 20х50 метров) на площади 1000 квадратных метров. Предварительно, погибших и пострадавших нет. Информация оперативная и подлежит уточнению", - говорится в сообщении.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Нижегородская областьПроисшествия
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