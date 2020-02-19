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Медведев призвал заниматься практическими аспектами патриотизма
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РИА Новости

Медведев призвал заниматься практическими аспектами патриотизма

17:41 19.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с ушедшими в отставку членами правительства РФ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с ушедшими в отставку членами правительства РФ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Патриотизм сегодня становится политической темой, однако нужно заниматься не лозунгами, а практическим аспектом патриотизма, и партия "Единая Россия" продолжит это делать, заявил зампред Совета безопасности, председатель ЕР Дмитрий Медведев.
"Патриотическая тема – она не просто важная, но она становится такой политической темой. И вот, если говорить о нашей партии, о "Единой России", то мы всегда исходим из того, что то, что связано с патриотизмом – это то, чем мы, как ведущая политическая сила, как политическая партия, занимаемся в практическом плане. Это не лозунги, красивые, важные, конечно, а именно это такой, если хотите, практический аспект этого", - сказал Медведев на встрече с представителями патриотических общественных организаций.
Он пояснил, что имеет в виду уход за ветеранами, принятие решений на самых разных уровнях в отношении льгот, помощи тем, кто нуждается в поддержке.
"И целый комплекс других мероприятий, которыми мы с вами и раньше занимались, и, конечно, будем заниматься", - отметил Медведев.
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Он напомнил, что у партии хорошие отношения с общественными организациями, которые ориентированы на патриотическую работу, и подчеркнул, что подобной работой они занимаются просто, потому что считают это для себя долгом.
"Это не от кампании к кампании, это не от выборов к выборам, это не упражнения в политических каких-то терминах, а это такая именно человеческая история", - сказал Медведев.
Он поздравил присутствующих с наступающим Днем защитника Отечества, отметив, что праздник этот для нашей страны особый, потому что практически каждая семья, так или иначе, считает его своим.
"Эти традиции, конечно, основаны на нашем героическом прошлом, на событиях, которые были в Великую Отечественную войну, мы скоро будем совсем отмечать большую годовщину, 75-летие Победы, и, если говорить о Дне Победы, то и эта дата особая для нашей страны, поскольку практически любая семья в нашей стране тоже имеет своих героев", - отметил Медведев.
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