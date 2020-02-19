Медведев призвал заниматься практическими аспектами патриотизма

"Патриотическая тема – она не просто важная, но она становится такой политической темой. И вот, если говорить о нашей партии, о "Единой России", то мы всегда исходим из того, что то, что связано с патриотизмом – это то, чем мы, как ведущая политическая сила, как политическая партия, занимаемся в практическом плане. Это не лозунги, красивые, важные, конечно, а именно это такой, если хотите, практический аспект этого", - сказал Медведев на встрече с представителями патриотических общественных организаций.