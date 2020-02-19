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Пресс-конференция ко Дню православной книги
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РИА Новости

Пресс-конференция ко Дню православной книги

17:38 19.02.2020
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11 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция, приуроченная ко Дню православной книги, отмечаемому 14 марта. Мероприятие пройдет в рамках проекта "Религия и мировоззрение".
Участники:
- председатель Издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский КЛИМЕНТ;
- руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей г. Москвы Виталий СУЧКОВ;
- писатель, лауреат Патриаршей литературной премии Константин КОВАЛЕВ-СЛУЧЕВСКИЙ;
- генеральный директор Союза писателей России Василий ДВОРЦОВ.

14 марта (1 марта по старому стилю) 1564 года на Руси вышла первая точно датированная печатная книга Ивана Федорова "Апостол". С 2010 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в память об этой дате праздник православной книги проводится во всех епархиях Русской Православной Церкви. Какие мероприятия состоятся в рамках предстоящих торжеств?

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Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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