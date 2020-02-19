Пресс-конференция ко Дню православной книги

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11 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция, приуроченная ко Дню православной книги, отмечаемому 14 марта. Мероприятие пройдет в рамках проекта "Религия и мировоззрение".