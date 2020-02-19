Пресс-конференция ко Дню православной книги

Участники:
- председатель Издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский КЛИМЕНТ;
- руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей г. Москвы Виталий СУЧКОВ;
- писатель, лауреат Патриаршей литературной премии Константин КОВАЛЕВ-СЛУЧЕВСКИЙ;
- генеральный директор Союза писателей России Василий ДВОРЦОВ.
14 марта (1 марта по старому стилю) 1564 года на Руси вышла первая точно датированная печатная книга Ивана Федорова "Апостол". С 2010 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в память об этой дате праздник православной книги проводится во всех епархиях Русской Православной Церкви. Какие мероприятия состоятся в рамках предстоящих торжеств?
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- председатель Издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский КЛИМЕНТ;
- руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей г. Москвы Виталий СУЧКОВ;
- писатель, лауреат Патриаршей литературной премии Константин КОВАЛЕВ-СЛУЧЕВСКИЙ;
- генеральный директор Союза писателей России Василий ДВОРЦОВ.
14 марта (1 марта по старому стилю) 1564 года на Руси вышла первая точно датированная печатная книга Ивана Федорова "Апостол". С 2010 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в память об этой дате праздник православной книги проводится во всех епархиях Русской Православной Церкви. Какие мероприятия состоятся в рамках предстоящих торжеств?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/