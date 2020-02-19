Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Киргизский спецназ на территории резиденции бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
Задержание Атамбаева
2020-02-19T17:36+0300
https://ria.ru/20200219/1564977284.html
Сын Атамбаева сообщил об ухудшении состояния здоровья отца
https://cdn25.img.ria.ru/images/156174/16/1561741674_0:35:2135:1236_1036x0_80_0_0_d1f0de141328813ab7a2a7b00673bb2b.jpg
РИА Новости

Сын Атамбаева сообщил об ухудшении состояния здоровья отца

17:36 19.02.2020
1450
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
БИШКЕК, 19 фев - РИА Новости. Сын экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Сеид сообщил о резком ухудшении состояния здоровья бывшего главы государства.
"У отца критически низкое давление. По словам врачей, в любой момент это может привести к инсульту или инфаркту", - написал он на странице в Facebook.
По словам Сеида Атамбаева, последнее измерение давления у экс-президента показывало 76 на 60.
Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. В ходе двухдневных столкновений сторонников бывшего главы государства с силовиками погиб 1 спецназовец, были ранены 136 человек.
С тех пор Атамбаев содержится в СИЗО Госкомитета Нацбезопасности республики. Ему инкриминируется ряд тяжких и особо тяжких статей.
Алмазбек Атамбаев
21 января, 18:58
Защита Атамбаева попросила вызвать депутата Госдумы свидетелем в суд
Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.
310044
Обсудить 0
Задержание АтамбаеваАлмазбек АтамбаевКиргизияВ мире
Рекомендуем
Банкоматы в супермаркете
ПФР пояснил изменения в получении пенсий на банковскую карту
Пенсионное удостоверение
Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля
Модель, блогер Алена Водонаева вышла из отделения полиции после дачи пояснений по поводу своего поста о получателях материнского капитала
Водонаева подала заявление в полицию после эфира на Первом канале
Ветрогенераторы в Финляндии
В Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию
Президент США Дональд Трамп
"Трамп в бешенстве": США попробуют добить главного противника
Президент РФ Владимир Путин общается с жителями Санкт-Петербурга
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Делегация Греции покинула парламентскую ассамблею НАТО в знак протеста
Дорожный инцидент между американскими и российскими военными машинами в Сирии
Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС России и США в Сирии
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Новый коронавирус может стать хронической болезнью, считает эксперт
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров
Мишустин освободил Соболева и Осипова от должностей в правительстве
Девушка с овощами на тарелке
Ученые назвали самую эффективную диету против старения
Российский рубль и американский доллар
Эксперт рассказал, на сколько может подешеветь доллар к концу года
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин уволил замруководителя аппарата правительства Кириенко
Фаст фуд
Питание в западном стиле нарушает работу мозга, заявили ученые
Обложка журнала Time на экране монитора
Эксперты рассказали о причинах русофобии на Западе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:29В Панаме задержали подлодку с пятью тоннами кокаина
05:26Жена Диброва рассказала о его состоянии после микроинсульта
05:20Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2118 человек
05:17Прокуратура начала проверку после падения Ан-2 в Магадане
05:15Новая группа пассажиров Diamond Princess начала сходить на берег
05:13К северу от Алеппо обнаружили подземную базу боевиков
05:10Вахтовики были на борту совершившего жесткую посадку Ан-2 в Магадане
05:07Один пострадавший при падении Ан-2 в Магадане в тяжелом состоянии
04:50В Приамурье госпитализировали двух водителей, возивших грузы из Китая
04:40Власти прибыли на место жесткой посадки Ан-2 в Магадане
04:36Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС России и США в Сирии
04:35СМИ: в Россию запретили ввоз посылок с продуктами из Китая
04:29Упавший в Магадане Ан-2 не разрушился
04:27Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее достигло 82 человек
04:25Всех пассажиров жестко севшего в Магадане Ан-2 доставили в больницу
04:18Хабаровчанина осудили за планы устроить теракт в своей бывшей школе
04:16Климкина напугала перспектива "сделки" России с Западом
04:12СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 в Магадане
04:09Оперативные службы выясняют причины жесткой посадки Ан-2 в Магадане
04:08Число пострадавших при ЧП с Ан-2 в Магадане выросло до семи человек
Лента новостейМолния