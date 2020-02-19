Сын Атамбаева сообщил об ухудшении состояния здоровья отца

БИШКЕК, 19 фев - РИА Новости. Сын экс-президента Киргизии Сын экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Сеид сообщил о резком ухудшении состояния здоровья бывшего главы государства.

"У отца критически низкое давление. По словам врачей, в любой момент это может привести к инсульту или инфаркту", - написал он на странице в Facebook

По словам Сеида Атамбаева, последнее измерение давления у экс-президента показывало 76 на 60.

Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. В ходе двухдневных столкновений сторонников бывшего главы государства с силовиками погиб 1 спецназовец, были ранены 136 человек.

С тех пор Атамбаев содержится в СИЗО Госкомитета Нацбезопасности республики. Ему инкриминируется ряд тяжких и особо тяжких статей.