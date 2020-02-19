Сын Атамбаева сообщил об ухудшении состояния здоровья отца

БИШКЕК, 19 фев - РИА Новости. Сын экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Сеид сообщил о резком ухудшении состояния здоровья бывшего главы государства.
"У отца критически низкое давление. По словам врачей, в любой момент это может привести к инсульту или инфаркту", - написал он на странице в Facebook.
По словам Сеида Атамбаева, последнее измерение давления у экс-президента показывало 76 на 60.
Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. В ходе двухдневных столкновений сторонников бывшего главы государства с силовиками погиб 1 спецназовец, были ранены 136 человек.
С тех пор Атамбаев содержится в СИЗО Госкомитета Нацбезопасности республики. Ему инкриминируется ряд тяжких и особо тяжких статей.
Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.