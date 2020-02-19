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2020-02-19T21:35+0300
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ПФР пояснил изменения в получении пенсий на банковскую карту
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РИА Новости

ПФР пояснил изменения в получении пенсий на банковскую карту

17:34 19.02.2020 (обновлено: 21:35 19.02.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваБанкоматы в супермаркете
Банкоматы в супермаркете
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Банкоматы в супермаркете. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В Пенсионном фонде напомнили, что с июля пенсии и другие социальные выплаты будут перечисляться исключительно на карты национальной платежной системы "Мир".
"Прежде всего переход на карты "Мир" — это не требование банков или Пенсионного фонда, а требование федерального закона. Процесс идет не первый год и организован таким образом, что без пенсии до сих пор никто не остался и не останется в дальнейшем", — сказали в пресс-службе фонда.
Карты национальной платежной системы Мир
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Там пояснили, что пенсионерам, получающим пенсию с июля 2017 года через банк, сразу выдавали карту "Мир". Тем же, кто пока еще получает пенсии через другие платежные системы, карты "Мир" выдают по истечении срока действия нынешних карт, но этот процесс должен закончиться не позже 1 июля.

"Переход на карты "Мир" происходит постепенно и на выплатах пенсионерам никак не отражается. При этом, как и раньше, способ доставки пенсии определяет только сам пенсионер. Он вправе выбрать организацию, которая занимается доставкой пенсии, а также то, как он будет ее получать: на дому, в кассе доставочной организации или на счет в кредитной организации", — уточнили в фонде.

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Если пенсионер хочет получать пенсию на карту, то это должна быть карта "Мир", подчеркнули в ПФР. При этом пенсионер может выбрать банковский счет, к которому карта не выпускается.
Если же он попросил перечислять пенсию на счет, к которому выпущена карта другой платежной системы, то Пенсионный фонд перечислит его деньги банку, а тот уведомит получателя о необходимости открыть карту "Мир".
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карта МирпенсииПенсионный фонд РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Всё правильно. Мы не застрахованы от того, что снова вздумается какому нибудь американскому дяде заблокировать свои карты в России и останутся пенсионеры ни с чем.
19 февраля, 17:59
Влад Антилибер
90422032
Вот на таких безграмотных подобные заявления и новости и рассчитаны. На самом деле, "дядя" может заблокировать ТОЛЬКО операции через карту. Сами деньги останутся в банках. Для того, чтобы пенсионеры не остались без денег, деньги должны лежать в банках РФ. В случае блокировки карты "дядей" Вы идете в банк и получаете свои деньги по паспорту. Это, конечно, хорошо, что карта своя и платежная система независима от внешних воздействий, но преподносить это в виде страха потерять деньги из-за блокирвки работы визы или мастеркарта у нас - полное невежество.
19 февраля, 18:29
Михаил Глушко
75230132
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