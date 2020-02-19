ПФР пояснил изменения в получении пенсий на банковскую карту

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В Пенсионном фонде напомнили, что с июля пенсии и другие социальные выплаты будут перечисляться исключительно на карты национальной платежной системы "Мир"

"Прежде всего переход на карты "Мир" — это не требование банков или Пенсионного фонда, а требование федерального закона. Процесс идет не первый год и организован таким образом, что без пенсии до сих пор никто не остался и не останется в дальнейшем", — сказали в пресс-службе фонда.

Там пояснили, что пенсионерам, получающим пенсию с июля 2017 года через банк, сразу выдавали карту "Мир". Тем же, кто пока еще получает пенсии через другие платежные системы, карты "Мир" выдают по истечении срока действия нынешних карт, но этот процесс должен закончиться не позже 1 июля.

"Переход на карты "Мир" происходит постепенно и на выплатах пенсионерам никак не отражается. При этом, как и раньше, способ доставки пенсии определяет только сам пенсионер. Он вправе выбрать организацию, которая занимается доставкой пенсии, а также то, как он будет ее получать: на дому, в кассе доставочной организации или на счет в кредитной организации", — уточнили в фонде.

Если пенсионер хочет получать пенсию на карту, то это должна быть карта "Мир", подчеркнули в ПФР. При этом пенсионер может выбрать банковский счет, к которому карта не выпускается.