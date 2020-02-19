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Свет вернули в шесть сел в ДНР, обесточенных после обстрела
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РИА Новости

Свет вернули в шесть сел в ДНР, обесточенных после обстрела

17:31 19.02.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковРазрушенный дом в Донецке
Разрушенный дом в Донецке
© РИА Новости / Валерий Мельников
Разрушенный дом в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Электроснабжение шести сел на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, нарушенное в результате обстрела со стороны украинских силовиков, восстановлено, сообщили в среду в пресс-службе Минугля и энергетики ДНР.
Ранее в ведомстве заявили, что в результате обстрела без света остались села Саханка, Сергеевка, Коминтерново, Заиченко, Ленинское, Дзержинское.
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"Аварийно-ремонтные бригады завершили восстановительные работы в Новоазовском районе ДНР и вернули напряжение во все населенные пункты, обесточенные нынешней ночью в результате массированного огня киевских силовиков", - говорится в сообщении пресс-службы Минугля ДНР.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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