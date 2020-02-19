Свет вернули в шесть сел в ДНР, обесточенных после обстрела

ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Электроснабжение шести сел на юге самопровозглашенной Электроснабжение шести сел на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики , нарушенное в результате обстрела со стороны украинских силовиков, восстановлено, сообщили в среду в пресс-службе Минугля и энергетики ДНР.

Ранее в ведомстве заявили, что в результате обстрела без света остались села Саханка, Сергеевка, Коминтерново, Заиченко, Ленинское, Дзержинское.

"Аварийно-ремонтные бригады завершили восстановительные работы в Новоазовском районе ДНР и вернули напряжение во все населенные пункты, обесточенные нынешней ночью в результате массированного огня киевских силовиков", - говорится в сообщении пресс-службы Минугля ДНР.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.