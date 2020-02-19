Приокский парк благоустроят к юбилею Нижнего Новгорода

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 фев - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудил с представителями общественности реконструкцию парка "Швейцария" ("Приокский") в Приокском районе Нижнего Новгорода , сообщает пресс-служба правительства региона.

Реконструкция парка "Приокский" проводится в рамках подготовки к юбилею Нижнего Новгорода - в 2021 году будет отмечаться 800-летие со дня основания города.

"Глава региона обсудил реконструкцию парка с представителями ОНФ, Общественной палаты Нижнего Новгорода и экологических организаций. Он призвал их высказаться о работе заказчиков, проектировщиков и администрации города, которую по многим аспектам общественность считает спорной", - говорится в сообщении.

По словам Никитина, проектировщики "провалили" работу по коммуникации с населением о судьбе парка. "Спекуляция или фейки – это то, что вбрасывалось регулярно: какие-то парковки, сомнительный бизнес, капитальные строения – ничего этого не будет, мы этого не допустим ни в коем случае. Решений относительно объектов капитального строительства и их количества, решений о вырубке зеленых насаждений я лично не принимал и не приму", - заявил Никитин.

Он подчеркнул, что парк должен быть приведен в порядок, стать красивым и безопасным. "Необходимо рассмотреть возможность создания детского и спортивного центров, пунктов аренды инвентаря и прочих нестационарных объектов, дорожек, освещения, скамеек. Будет приведен в порядок и объект культурного наследия – ограда парка", - добавил губернатор.

Никитин поручил городской администрации и проектировщику в течение пяти дней доработать техническое задание по благоустройству парка.