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Приокский парк благоустроят к юбилею Нижнего Новгорода
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РИА Новости

Приокский парк благоустроят к юбилею Нижнего Новгорода

17:30 19.02.2020
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкНижний Новгород
Нижний Новгород
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Нижний Новгород. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 фев - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудил с представителями общественности реконструкцию парка "Швейцария" ("Приокский") в Приокском районе Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба правительства региона.
Реконструкция парка "Приокский" проводится в рамках подготовки к юбилею Нижнего Новгорода - в 2021 году будет отмечаться 800-летие со дня основания города.
"Глава региона обсудил реконструкцию парка с представителями ОНФ, Общественной палаты Нижнего Новгорода и экологических организаций. Он призвал их высказаться о работе заказчиков, проектировщиков и администрации города, которую по многим аспектам общественность считает спорной", - говорится в сообщении.
По словам Никитина, проектировщики "провалили" работу по коммуникации с населением о судьбе парка. "Спекуляция или фейки – это то, что вбрасывалось регулярно: какие-то парковки, сомнительный бизнес, капитальные строения – ничего этого не будет, мы этого не допустим ни в коем случае. Решений относительно объектов капитального строительства и их количества, решений о вырубке зеленых насаждений я лично не принимал и не приму", - заявил Никитин.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
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Он подчеркнул, что парк должен быть приведен в порядок, стать красивым и безопасным. "Необходимо рассмотреть возможность создания детского и спортивного центров, пунктов аренды инвентаря и прочих нестационарных объектов, дорожек, освещения, скамеек. Будет приведен в порядок и объект культурного наследия – ограда парка", - добавил губернатор.
Никитин поручил городской администрации и проектировщику в течение пяти дней доработать техническое задание по благоустройству парка.
"Парк "Швейцария" - это объект культурного наследия, "жемчужина", один из лучших объектов паркового искусства в Нижнем Новгороде. Мы получили средства из федерального бюджета в рамках подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода для того, чтобы привести парк в порядок. Считаю, что ни в коем случае нельзя менять статус зеленых насаждений в парке. Мы будем в соответствии с законом защищать положения охранного статуса", - добавил глава региона.
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Глеб НикитинНижний НовгородОбщество
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