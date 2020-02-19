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Мишустин освободил Бадасен от должности замглавы Минэкономразвития
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РИА Новости

Мишустин освободил Бадасен от должности замглавы Минэкономразвития

17:53 19.02.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк Замглавы Министерства экономического развития РФ Полина Бадасен
Замглавы Министерства экономического развития РФ Полина Бадасен
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра экономического развития Полину Бадасен по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Освободить Бадасен Полину Васильевну от должности заместителя министра экономического развития Российской Федерации по ее просьбе", - говорится в распоряжении.
Должность замминистра Бадасен занимала с июля 2019 года. До этого с февраля 2017 года она была директором департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития. Ранее занимала должность заместителя директора департамента бюджетной политики и стратегического планирования Минфина, а с 2012 по 2016 год была главным экономистом, начальником управления разработки макроэкономических сценариев департамента денежного-кредитной политики ЦБ РФ.
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Полина БадасенМихаил МишустинМинистерство финансов РФ (Минфин России)РоссияПолитика
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