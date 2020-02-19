Эксперты рассказали о причинах русофобии на Западе

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Всплеск антироссийских настроений на Западе связан, в том числе, с президентством Всплеск антироссийских настроений на Западе связан, в том числе, с президентством Дональда Трампа и с приоритетом экономики в отношениях с Прибалтикой, считают участники круглого стола, посвященного проблеме русофобии в мире.

По мнению кандидата политических наук, научного сотрудника Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Александры Борисовой, русофобию в США можно разделить на два периода: 1990-е годы, то есть время после окончания "холодной войны" (в которой США считают себя победителями, а Россию - проигравшей стороной), и начиная с украинского кризиса 2014 года и так называемого вмешательства России в выборы в США 2016 года.

"Идеологический противник у США исчез с распадом Советского Союза, но Россия не перестала быть противником... Во многом наследие "холодной войны" подвело к тому, что мы видим сегодня", - пояснила она.

"Если мы будем говорить о втором периоде, воссоединение России с Крымом в 2014 году было очень серьёзной геополитической заявкой. Дело в том, что Россия отобрала уникальное право Америки на применение силы. Здесь дело не в Украине и Крыме, а в том, что с определённого момента США оставляли только за собой право применения силы в глобальной политике. 2014 год, потом сирийский кризис 2015 года показали, что этот универсальный мандат был отобран - именно это вызвало такую жёсткую реакцию западных стран", - отметила Борисова.

Последним штрихом, по ее словам, стал 2016 год - так называемое вмешательство России в выборы в США.

"На мой взгляд, русофобия в Америке не настолько сильная, насколько ее нам показывают - она в информационном пространстве. Это забивает эфир, но если мы посмотрим на цифры, то мы увидим, что примерно 25% американцев по-прежнему положительно относятся к России", - сказала она.

Конечно, в 2014 году Россия отняла у Америки монополию на использование силы в международных делах, согласился журналист, аналитик-американист Михаил Таратута.

"Но второй период (волны русофобии - прим. ред.) начинается не с 2014 года, а с 2007-го, с мюнхенской речи, когда Путин заявил, что Россия тоже хочет играть какую-то роль. С этого уже появилась какая-то настороженность и колючесть в отношениях, а дальше все развивалось по нарастающей", - отметил он.

По его словам, Россия не занимала особого места в сознании американцев до выборов в США 2016 года, когда в ходе предвыборной кампании Трамп, который для многих был неприемлемым кандидатом, "сам подсказал демократам эту тему борьбы с Россией, хотя сам выступал за налаживание отношений". Речь идёт о том, когда Трамп предположил, что русские хакеры могут подсказать, куда делись письма с взломанного сервера Демпартии, пояснил Таратута.

"Это было подхвачено моментально... Это стало оружием против Трампа, с этого все началось. И дальше Россия уже выступала в качестве инструмента борьбы с Трампом", - напомнил он.

"Антироссийские настроения, на мой взгляд, связаны именно с войной с Трампом. Другой вопрос, что когда уйдёт Трамп, …это не рассосётся, потому что политический класс принял решение о том, что Россия - это противник Америки", - полагает журналист.

Россия занимает пассивную позицию в отношении проявлений русофобии со стороны стран бывшего СССР, в частности Прибалтики, отметила, в свою очередь, заместитель руководителя Института стран СНГ, заведующая отделом диаспоры и миграции Института стран СНГ Александра Докучаева. По ее мнению, русофобия бы не достигла таких масштабов, если бы Россия ставила свои экономические взаимоотношения с этими странами в зависимость от их политического курса, в том числе в отношении российских соотечественников.

"Со стороны Российской Федерации никогда не было предъявлено в качестве условий для подписания тех или государственных соглашений соблюдение прав русскоязычного населения", - сказала Докучаева.