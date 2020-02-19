Суд в Екатеринбурге арестовал экс-чиновника по делу о взятке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга в среду арестовал до 17 апреля бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова по обвинению в посредничестве при получении взятки, передает корреспондент РИА Новости.
"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 17 апреля", - сказала судья.
По этому делу суд ранее также арестовал на два месяца генерального директора особой экономической зоны "Титановая долина" Артемия Кызласова.
Кызласову вменяется получение взятки в особо крупном размере. Ранее его адвокат Алексей Зорин сообщил РИА Новости, что гендиректор ОЭЗ задержан по подозрению в получении взятки в размере 2,5 миллиона рублей. Шилиманову вменяется посредничество во взяточничестве в особо крупном размере. Кызласову грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки, Шилиманову - до 12 лет и тоже 70-кратный штраф.
По предварительным данным следствия, в середине 2019 года подозреваемый гендиректор потребовал от представителя подрядной организации взятку за подписание актов сдачи-приемки выполненных работ и за оплату выполненных работ по договору. При этом второй фигурант дела предложил выступить посредником во взяточничестве, считают следователи. Вечером 17 февраля гендиректор принял от представителя подрядной организации, как полагают следователи, часть взятки, после чего подозреваемые были задержаны сотрудниками УФСБ РФ по Свердловской области.