Суд в Екатеринбурге арестовал экс-чиновника по делу о взятке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Ленинский районный суд Ленинский районный суд Екатеринбурга в среду арестовал до 17 апреля бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова по обвинению в посредничестве при получении взятки, передает корреспондент РИА Новости.

"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 17 апреля", - сказала судья.

По этому делу суд ранее также арестовал на два месяца генерального директора особой экономической зоны "Титановая долина" Артемия Кызласова.

Кызласову вменяется получение взятки в особо крупном размере. Ранее его адвокат Алексей Зорин сообщил РИА Новости, что гендиректор ОЭЗ задержан по подозрению в получении взятки в размере 2,5 миллиона рублей. Шилиманову вменяется посредничество во взяточничестве в особо крупном размере. Кызласову грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки, Шилиманову - до 12 лет и тоже 70-кратный штраф.