Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-19T17:26+0300
https://ria.ru/20200219/1564976725.html
Суд в Екатеринбурге арестовал экс-чиновника по делу о взятке
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564972218_245:202:1206:743_1036x0_80_0_0_2ba9ecfcaa037165a90fe0597f3c2904.jpg
РИА Новости

Суд в Екатеринбурге арестовал экс-чиновника по делу о взятке

17:26 19.02.2020
372
© РИА НовостиМихаил Шилиманов в суде
Михаил Шилиманов в суде
© РИА Новости
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга в среду арестовал до 17 апреля бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова по обвинению в посредничестве при получении взятки, передает корреспондент РИА Новости.
"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 17 апреля", - сказала судья.
По этому делу суд ранее также арестовал на два месяца генерального директора особой экономической зоны "Титановая долина" Артемия Кызласова.
Кызласову вменяется получение взятки в особо крупном размере. Ранее его адвокат Алексей Зорин сообщил РИА Новости, что гендиректор ОЭЗ задержан по подозрению в получении взятки в размере 2,5 миллиона рублей. Шилиманову вменяется посредничество во взяточничестве в особо крупном размере. Кызласову грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки, Шилиманову - до 12 лет и тоже 70-кратный штраф.
Артемий Кызласов
18 февраля, 10:11
Адвокат назвал причину задержания гендиректора ОЭЗ "Титановая долина"
По предварительным данным следствия, в середине 2019 года подозреваемый гендиректор потребовал от представителя подрядной организации взятку за подписание актов сдачи-приемки выполненных работ и за оплату выполненных работ по договору. При этом второй фигурант дела предложил выступить посредником во взяточничестве, считают следователи. Вечером 17 февраля гендиректор принял от представителя подрядной организации, как полагают следователи, часть взятки, после чего подозреваемые были задержаны сотрудниками УФСБ РФ по Свердловской области.
731000
Обсудить 2
ОЭЗ "Титановая долина"Свердловская областьЕкатеринбургРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Артемий Кызласов
На Урале следствие просит арестовать главу ОЭЗ "Титановая долина"
Липецкая кондитерская фабрика Roshen
Липецкая фабрика Roshen подала в ВС жалобу на взыскание налогов
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Самарской области арестовали подозреваемого в убийстве младенца
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров
Мишустин освободил Соболева и Осипова от должностей в правительстве
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин в зале Сахалинского областного суда
На Сахалине стартовал суд по делу экс-главы секретариата Хорошавина
Кадры из зала суда в Екатеринбурге по делу о взятке
Экс-чиновник на Урале признал вину по делу о взятке
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин уволил замруководителя аппарата правительства Кириенко
Обложка журнала Time на экране монитора
Эксперты рассказали о причинах русофобии на Западе
Табличка на здании Пенсионного фонда Российской Федерации
Мишустин освободил Афанасьева от должности зампреда правления ПФР
Статуэтка богини правосудия Фемиды
Суд в Москве подтвердил взыскание 6,7 миллиарда рублей с Минобороны
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проверит данные об избиении псковской учительницы школьником
Светлана Петрова
Мишустин освободил от должности замминистра труда и соцзащиты
Стрельба в Ханау
Случаи стрельбы в общественных местах в Европе в 2019-2020 годах
Артемий Кызласов
В Екатеринбурге арестовали директора ОЭЗ "Титановая долина"
Протоиерей Дмитрий Смирнов
В ВРНС раскритиковали реакцию звезд на заявление протоиерея Смирнова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:29В Панаме задержали подлодку с пятью тоннами кокаина
05:26Жена Диброва рассказала о его состоянии после микроинсульта
05:20Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2118 человек
05:17Прокуратура начала проверку после падения Ан-2 в Магадане
05:15Новая группа пассажиров Diamond Princess начала сходить на берег
05:13К северу от Алеппо обнаружили подземную базу боевиков
05:10Вахтовики были на борту упавшего Ан-2 в Магадане
05:07Один пострадавший при падении Ан-2 в Магадане в тяжелом состоянии
04:50В Приамурье госпитализировали двух водителей, возивших грузы из Китая
04:40Власти прибыли на место жесткой посадки Ан-2 в Магадане
04:36Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС России и США в Сирии
04:35СМИ: в Россию запретили ввоз посылок с продуктами из Китая
04:29Упавший в Магадане Ан-2 не разрушился
04:27Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее достигло 82 человек
04:25Всех пассажиров жестко севшего в Магадане Ан-2 доставили в больницу
04:18Хабаровчанина осудили за планы устроить теракт в своей бывшей школе
04:16Климкина напугала перспектива "сделки" России с Западом
04:12СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 в Магадане
04:09Оперативные службы выясняют причины жесткой посадки Ан-2 в Магадане
04:08Число пострадавших при ЧП с Ан-2 в Магадане выросло до семи человек
Лента новостейМолния