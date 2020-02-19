Командира экипажа МКС могут исключить из полета, сообщили источники

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Российский космонавт Российский космонавт Николай Тихонов из-за травмы может покинуть экипаж "Союза МС-16", который 9 апреля должен стартовать к МКС , а вместо него командиром могут назначить Сергея Рыжикова, рассказали РИА Новости три источника в ракетно-космической отрасли.

"Николай Тихонов получил травму, которая может стать препятствием для его полета на МКС. Рассматривается возможность замены его в экипаже на космонавта Сергея Рыжикова", - сказал собеседник.

Характер травмы собеседник не уточнил. При этом, по словам другого источника, соответствующим структурам уже дано задание оперативно заменить личные вещи Тихонова (скафандр, ложемент, рационы питания и одежду) на комплекты для Рыжикова.

Третий источник РИА Новости сообщил, что в среду пройдет заседание Главной медицинской комиссии, которая должна определить, является ли полученная космонавтом травма препятствием для его полета и в зависимости от этого принять решение о его исключении из экипажа по медицинским показаниям.

Предварительно Тихонов может быть признан "временно не годным к полету".

Телефон Тихонова для звонков не доступен, Рыжиков отказался от комментариев.

Тихонов уже дважды пытался попасть в космос. Первоначально он был назначен в экипаж со сроками старта в сентябре 2017 года, но в связи с сокращением численности российского экипажа на МКС с весны 2017 года его сняли с подготовки. Вместо Тихонова на орбиту отправили 70-килограммовый грузовой контейнер.

Второй раз космонавт начал готовиться к полету осенью 2018 года. Однако вместо него опять полетел грузовой контейнер, чтобы высвободить место для отправки на МКС туриста из ОАЭ. В этом случае полет Тихонова мог состояться осенью 2019 года. Однако в связи с аварией ракеты "Союз-ФГ" в октябре 2018 года все экспедиции были сдвинуты по срокам, включая полет Тихонова.

Третий полет Тихонова пока планируется вместе с Андреем Бабкиным и астронавтом НАСА Крисом Кэссиди. Старт запланирован на 9 апреля этого года.

Это не первый случай, когда из-за медицинских проблем меняется программа пилотируемых полетов. В 1996 году российский космонавт Геннадий Манаков должен был полететь на орбитальную станцию "Мир", но за неделю до старта во время медицинского обследования у него был обнаружен микроинфаркт, поэтому российские космонавты в экипаже были заменены на дублеров.