Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
2020-02-19T18:38+0300
https://ria.ru/20200219/1564976511.html
Командира экипажа МКС могут исключить из полета, сообщили источники
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564976587_0:0:2024:1138_1036x0_80_0_0_5a58a03ee99ac488e7818c698122c65f.jpg
РИА Новости

Командира экипажа МКС могут исключить из полета, сообщили источники

17:25 19.02.2020 (обновлено: 18:38 19.02.2020)
4629
© РИА Новости / Григорий СысоевКосмонавт Роскосмоса Николай Тихонов
Космонавт Роскосмоса Николай Тихонов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Российский космонавт Николай Тихонов из-за травмы может покинуть экипаж "Союза МС-16", который 9 апреля должен стартовать к МКС, а вместо него командиром могут назначить Сергея Рыжикова, рассказали РИА Новости три источника в ракетно-космической отрасли.
"Николай Тихонов получил травму, которая может стать препятствием для его полета на МКС. Рассматривается возможность замены его в экипаже на космонавта Сергея Рыжикова", - сказал собеседник.
Характер травмы собеседник не уточнил. При этом, по словам другого источника, соответствующим структурам уже дано задание оперативно заменить личные вещи Тихонова (скафандр, ложемент, рационы питания и одежду) на комплекты для Рыжикова.
Третий источник РИА Новости сообщил, что в среду пройдет заседание Главной медицинской комиссии, которая должна определить, является ли полученная космонавтом травма препятствием для его полета и в зависимости от этого принять решение о его исключении из экипажа по медицинским показаниям.
Вид с МКС на Землю
16 февраля, 03:10Хочу стать космонавтом
В РКК "Энергия" рассказали об опасности космического мусора для МКС
Предварительно Тихонов может быть признан "временно не годным к полету".
Телефон Тихонова для звонков не доступен, Рыжиков отказался от комментариев.
Тихонов уже дважды пытался попасть в космос. Первоначально он был назначен в экипаж со сроками старта в сентябре 2017 года, но в связи с сокращением численности российского экипажа на МКС с весны 2017 года его сняли с подготовки. Вместо Тихонова на орбиту отправили 70-килограммовый грузовой контейнер.
Второй раз космонавт начал готовиться к полету осенью 2018 года. Однако вместо него опять полетел грузовой контейнер, чтобы высвободить место для отправки на МКС туриста из ОАЭ. В этом случае полет Тихонова мог состояться осенью 2019 года. Однако в связи с аварией ракеты "Союз-ФГ" в октябре 2018 года все экспедиции были сдвинуты по срокам, включая полет Тихонова.
Американский космический грузовой корабль Cygnus
14 февраля, 23:14РИА Наука
Запуск грузовика Cygnus к МКС отложили во второй раз
Третий полет Тихонова пока планируется вместе с Андреем Бабкиным и астронавтом НАСА Крисом Кэссиди. Старт запланирован на 9 апреля этого года.
Это не первый случай, когда из-за медицинских проблем меняется программа пилотируемых полетов. В 1996 году российский космонавт Геннадий Манаков должен был полететь на орбитальную станцию "Мир", но за неделю до старта во время медицинского обследования у него был обнаружен микроинфаркт, поэтому российские космонавты в экипаже были заменены на дублеров.
В 1985 году космонавт Владимир Васютин скрыл от медкомиссии урологические проблемы, которые обострились во время пребывания на орбитальной станции "Салют-7". Из-за ухудшения его состояния всему экипажу пришлось досрочно вернуться на Землю.
Международная космическая станция
15 февраля, 03:09Хочу стать космонавтом
Источник рассказал, когда США начнут летать к МКС на своих кораблях
3021403
Обсудить 0
Хочу стать космонавтомНиколай Тихонов (космонавт)Международная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаСоюз
Рекомендуем
Международная космическая станция
В экипаже МКС могут произойти замены, сообщил источник
Старт ракеты-носителя Союз
Запуск "Союза МС-16" к МКС не перенесут из-за замены экипажа
Корабль Союз пристыкованный к МКС
Экипаж, который должен лететь на МКС 9 апреля, заменят на дублеров
Замглавы Министерства экономического развития РФ Полина Бадасен
Мишустин освободил Бадасен от должности замглавы Минэкономразвития
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Делегация Греции покинула парламентскую ассамблею НАТО в знак протеста
Телеведущий Леонид Якубович
Якубович предложил установить минимальную пенсию для министра труда
Международная космическая станция
В "Роскосмосе" оценили замену экипажа, который должен лететь на МКС
Бывший сотрудник полиции Денис Коновалов в Басманном суде
Экс-полицейский признался, что подбросил наркотики Голунову
Обложка журнала Time на экране монитора
Эксперты рассказали о причинах русофобии на Западе
Банкоматы в супермаркете
ПФР пояснил изменения в получении пенсий на банковскую карту
Жительница Петербурга Алла Ильина перед началом заседания Петроградского районного суда по ее делу
Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача
Здание эстонского парламента в Таллине
Парламент Эстонии принял антироссийскую резолюцию по Второй мировой
Крым
Украинский генерал признал потерю Крыма
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин уволил замруководителя аппарата правительства Кириенко
Специальный посланник президента Франции Эммануэля Макрона по вопросам сотрудничества с Россией в сфере безопасности Пьер Вимон
Спецпосланник Макрона: санкции ЕС против России нанесли ущерб Европе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:29В Панаме задержали подлодку с пятью тоннами кокаина
05:26Жена Диброва рассказала о его состоянии после микроинсульта
05:20Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2118 человек
05:17Прокуратура начала проверку после падения Ан-2 в Магадане
05:15Новая группа пассажиров Diamond Princess начала сходить на берег
05:13К северу от Алеппо обнаружили подземную базу боевиков
05:10Вахтовики были на борту упавшего Ан-2 в Магадане
05:07Один пострадавший при падении Ан-2 в Магадане в тяжелом состоянии
04:50В Приамурье госпитализировали двух водителей, возивших грузы из Китая
04:40Власти прибыли на место жесткой посадки Ан-2 в Магадане
04:36Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС России и США в Сирии
04:35СМИ: в Россию запретили ввоз посылок с продуктами из Китая
04:29Упавший в Магадане Ан-2 не разрушился
04:27Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее достигло 82 человек
04:25Всех пассажиров жестко севшего в Магадане Ан-2 доставили в больницу
04:18Хабаровчанина осудили за планы устроить теракт в своей бывшей школе
04:16Климкина напугала перспектива "сделки" России с Западом
04:12СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 в Магадане
04:09Оперативные службы выясняют причины жесткой посадки Ан-2 в Магадане
04:08Число пострадавших при ЧП с Ан-2 в Магадане выросло до семи человек
Лента новостейМолния