В экипаже МКС могут произойти замены, сообщил источник

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. "Роскосмос" может провести изменения в составе экипажа космического корабля "Союз МС-16", который должен отправиться с Байконура к Международной космической станции 9 апреля, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Госкорпорация "Роскосмос" собирает совещание по составу отправляющегося на МКС экипажа, что означает, что в ранее объявленном составе могут быть замены", - сказал источник.
В полет, по плану, должны отправиться российские космонавты Николай Тихонова и Андрей Бабкин, а также американец Крис Кэссиди.