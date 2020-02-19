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В экипаже МКС могут произойти замены, сообщил источник
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РИА Новости

В экипаже МКС могут произойти замены, сообщил источник

17:20 19.02.2020
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© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : NASA/Роскосмос
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. "Роскосмос" может провести изменения в составе экипажа космического корабля "Союз МС-16", который должен отправиться с Байконура к Международной космической станции 9 апреля, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Госкорпорация "Роскосмос" собирает совещание по составу отправляющегося на МКС экипажа, что означает, что в ранее объявленном составе могут быть замены", - сказал источник.
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Хочу стать космонавтомКрис КэссидиНиколай Тихонов (космонавт)Международная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаГосударственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос"Россия
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