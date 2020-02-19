Мишустин освободил Соболева и Осипова от должностей в правительстве

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Сергея Соболева и Олега Осипова, назначенных помощниками зампредседателя Совбеза, от должностей в кабмине в связи с переходом на другую работу, соответствующие распоряжения опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее президент России Владимир Путин назначил Олега Осипова, Сергея Соболева и Михаила Триногу помощниками заместителя председателя Совета безопасности РФ.
"Освободить Соболева Сергея Александровича от должности руководителя протокола председателя аппарата правительства РФ - заместителя руководителя аппарата правительства РФ в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.
Другим распоряжением Олег Осипов освобожден от должности пресс-секретаря председателя правительства.