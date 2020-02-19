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Мишустин освободил Соболева и Осипова от должностей в правительстве
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РИА Новости

Мишустин освободил Соболева и Осипова от должностей в правительстве

17:19 19.02.2020
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Сергея Соболева и Олега Осипова, назначенных помощниками зампредседателя Совбеза, от должностей в кабмине в связи с переходом на другую работу, соответствующие распоряжения опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее президент России Владимир Путин назначил Олега Осипова, Сергея Соболева и Михаила Триногу помощниками заместителя председателя Совета безопасности РФ.
"Освободить Соболева Сергея Александровича от должности руководителя протокола председателя аппарата правительства РФ - заместителя руководителя аппарата правительства РФ в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.
Другим распоряжением Олег Осипов освобожден от должности пресс-секретаря председателя правительства.
Светлана Петрова
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Олег ОсиповСергей СоболевМихаил МишустинСовет Безопасности РФПравительство РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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