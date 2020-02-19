В Татарстане ученые вывели новый сорт пшеницы "100 лет ТАССР"

КАЗАНЬ, 19 фев - РИА Новости. Ученые Татарского научно-исследовательского института сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук специально к отмечаемому в этом году 100-летию Татарской АССР вывели одноименный сорт пшеницы, сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия республики.
"Нашей целью было вывести мягкий сорт пшеницы, пригодной для хлебопечения, с повышенным содержанием белка и клейковины. Именно на такое зерно повышенный спрос на экспортном рынке. Ведь экспорту в последнее время минсельхозпродом Татарстана уделяется повышенное внимание", - цитирует министерство слова директора Татарского НИИ сельского хозяйства Марселя Тагирова.
Институт уже направил заявку на получение патента на новый сорт, который вывела ведущий научный сотрудник Нурания Василова, занимающаяся селекционной наукой уже более 35 лет. Она принимала участие в выведении таких известных в республике сортов, как "Амир", "Казанская юбилейная", "Экада", "Йолдыз" и многих других.
По словам Василовой, выведение новых сортов идет непрерывно, а на выведение хорошего сорта может уйти более 10 лет. Такой длительной была работа и над сортом "100 лет ТАССР" - скрещивание провели еще в 2010 году. Она отметила, что для скрещивания используются, как правило, сильный районированный сорт с высокой урожайностью и сорт зарубежной селекции, например, с повышенной устойчивостью к вредителям. Новый сорт, по информации ученого, имеет сложную комбинацию, относится к категории "сильный", довольно устойчив к болезням и превосходит по урожайности популярный у аграриев сорт "Йолдыз".
Татарская автономная ССР была образована 25 июня 1920 года в составе РСФСР. В республике в конце декабря торжественно стартовал год 100-летия ТАССР, в рамках которого в 2020 году запланировано множество международных, всероссийских и республиканских мероприятий.