В Татарстане ученые вывели новый сорт пшеницы "100 лет ТАССР"

Институт уже направил заявку на получение патента на новый сорт, который вывела ведущий научный сотрудник Нурания Василова, занимающаяся селекционной наукой уже более 35 лет. Она принимала участие в выведении таких известных в республике сортов, как "Амир", "Казанская юбилейная", "Экада", "Йолдыз" и многих других.

По словам Василовой, выведение новых сортов идет непрерывно, а на выведение хорошего сорта может уйти более 10 лет. Такой длительной была работа и над сортом "100 лет ТАССР" - скрещивание провели еще в 2010 году. Она отметила, что для скрещивания используются, как правило, сильный районированный сорт с высокой урожайностью и сорт зарубежной селекции, например, с повышенной устойчивостью к вредителям. Новый сорт, по информации ученого, имеет сложную комбинацию, относится к категории "сильный", довольно устойчив к болезням и превосходит по урожайности популярный у аграриев сорт "Йолдыз".