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Республика Татарстан
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В Татарстане ученые вывели новый сорт пшеницы "100 лет ТАССР"
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РИА Новости

В Татарстане ученые вывели новый сорт пшеницы "100 лет ТАССР"

17:15 19.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКолосья пшеницы
Колосья пшеницы
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Колосья пшеницы. Архивное фото
КАЗАНЬ, 19 фев - РИА Новости. Ученые Татарского научно-исследовательского института сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук специально к отмечаемому в этом году 100-летию Татарской АССР вывели одноименный сорт пшеницы, сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия республики.
"Нашей целью было вывести мягкий сорт пшеницы, пригодной для хлебопечения, с повышенным содержанием белка и клейковины. Именно на такое зерно повышенный спрос на экспортном рынке. Ведь экспорту в последнее время минсельхозпродом Татарстана уделяется повышенное внимание", - цитирует министерство слова директора Татарского НИИ сельского хозяйства Марселя Тагирова.
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Институт уже направил заявку на получение патента на новый сорт, который вывела ведущий научный сотрудник Нурания Василова, занимающаяся селекционной наукой уже более 35 лет. Она принимала участие в выведении таких известных в республике сортов, как "Амир", "Казанская юбилейная", "Экада", "Йолдыз" и многих других.
По словам Василовой, выведение новых сортов идет непрерывно, а на выведение хорошего сорта может уйти более 10 лет. Такой длительной была работа и над сортом "100 лет ТАССР" - скрещивание провели еще в 2010 году. Она отметила, что для скрещивания используются, как правило, сильный районированный сорт с высокой урожайностью и сорт зарубежной селекции, например, с повышенной устойчивостью к вредителям. Новый сорт, по информации ученого, имеет сложную комбинацию, относится к категории "сильный", довольно устойчив к болезням и превосходит по урожайности популярный у аграриев сорт "Йолдыз".
Татарская автономная ССР была образована 25 июня 1920 года в составе РСФСР. В республике в конце декабря торжественно стартовал год 100-летия ТАССР, в рамках которого в 2020 году запланировано множество международных, всероссийских и республиканских мероприятий.
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