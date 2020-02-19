В Самарской области арестовали подозреваемого в убийстве младенца

Ранее сообщалось, что тело четырехмесячной девочки нашли в пакете на одной из улиц в городе Октябрьске Самарской области, было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Позже СК сообщил о задержании подозреваемого, им оказался отец ребенка. На допросе мужчина рассказал, что в ночь на 8 февраля он, будучи пьяным, ударил девочку по голове утюгом, так как ребенок плакал и не успокаивался. По данным следователей, утром отец девочки положил тело ребенка в пакет и вынес на улицу.