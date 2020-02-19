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В Самарской области арестовали подозреваемого в убийстве младенца
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РИА Новости

В Самарской области арестовали подозреваемого в убийстве младенца

17:12 19.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
САМАРА, 19 фев - РИА Новости. Суд арестовал жителя Самарской области, подозреваемого в убийстве четырехмесячной дочери, сообщает в среду пресс-служба СУСК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что тело четырехмесячной девочки нашли в пакете на одной из улиц в городе Октябрьске Самарской области, было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Позже СК сообщил о задержании подозреваемого, им оказался отец ребенка. На допросе мужчина рассказал, что в ночь на 8 февраля он, будучи пьяным, ударил девочку по голове утюгом, так как ребенок плакал и не успокаивался. По данным следователей, утром отец девочки положил тело ребенка в пакет и вынес на улицу.
"Девятнадцатого февраля в отношении отца девочки судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что в отношении матери ребенка возбуждено уголовное дело по статьи 316 УК РФ ("Укрывательство преступлений"). По информации следствия, женщина после того, как обнаружила, что ребенок мертв, предложила спрятать тело.
Кроме того, в ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц профильных служб, которые должны осуществлять контроль за семьей. Следователи установили, что мать погибшей девочки имеет троих детей, в отношении которых она лишена родительских прав, а отец ребенка злоупотребляет спиртными напитками.
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Следственный комитет России (СК РФ)Самарская областьРоссияПроисшествия
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