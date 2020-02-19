Якубович предложил установить минимальную пенсию для министра труда

"(Обращаться куда-то) — это глас вопиющего в пустыне. Это же не только мое мнение. Я сейчас выражаю мнение, вероятно, миллиона пенсионеров, которые живут в этой стране. Поэтому я один ничего не добьюсь. Вероятно, этим должны заниматься профсоюзы, наверное, я так думаю. Те, кого слышат. Одного не услышат, это точно совершенно. Политика — такая история. Если долбить все время, то, наверное, услышат", — рассказал Якубович.

"И благодарное отечество должно, по крайней мере, компенсировать ему хотя бы часть того труда, который он отдал на благо родины. Вот и все, больше ничего. Все очень просто же решается: если бы министр труда и социального обеспечения нашей страны получал бы 23 тысячи рублей в месяц или просто минимальную пенсию, которую у нас платят, все было бы нормально. Во всяком случае, это довольно быстро решило бы вопрос", — ответил Якубович на вопрос о том, какую пенсию он считает справедливой для себя с учетом размера отчислений и трудового стажа.