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Якубович предложил установить минимальную пенсию для министра труда
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РИА Новости

Якубович предложил установить минимальную пенсию для министра труда

17:10 19.02.2020 (обновлено: 23:54 19.02.2020)
70949
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущий Леонид Якубович
Телеведущий Леонид Якубович
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Телеведущий Леонид Якубович. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Телеведущий Леонид Якубович, ранее сообщивший о том, что размер его пенсии составляет 23 тысячи рублей, в разговоре с РИА Новости рассказал, что изменять существующую систему начисления в одиночку — "глас вопиющего в пустыне", заниматься этим должны профсоюзы, а быстрому разрешению вопроса поспособствовало бы получение главой Минтруда минимальной для России пенсии.
Ранее Якубович рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro, что размер его пенсии составляет 23 тысячи рублей. При этом трудовой стаж у него с 1961 года.
"(Обращаться куда-то) — это глас вопиющего в пустыне. Это же не только мое мнение. Я сейчас выражаю мнение, вероятно, миллиона пенсионеров, которые живут в этой стране. Поэтому я один ничего не добьюсь. Вероятно, этим должны заниматься профсоюзы, наверное, я так думаю. Те, кого слышат. Одного не услышат, это точно совершенно. Политика — такая история. Если долбить все время, то, наверное, услышат", — рассказал Якубович.
Адекватная пенсия, по мнению Якубовича, должна быть вполне пристойна для нормальной жизни человека, "который всю свою жизнь посвятил этой стране".
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"И благодарное отечество должно, по крайней мере, компенсировать ему хотя бы часть того труда, который он отдал на благо родины. Вот и все, больше ничего. Все очень просто же решается: если бы министр труда и социального обеспечения нашей страны получал бы 23 тысячи рублей в месяц или просто минимальную пенсию, которую у нас платят, все было бы нормально. Во всяком случае, это довольно быстро решило бы вопрос", — ответил Якубович на вопрос о том, какую пенсию он считает справедливой для себя с учетом размера отчислений и трудового стажа.
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Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Леонид ЯкубовичОбщество
Популярные комментарии
А почему только для министра труда и почему только пенсию ?Как там у них это называется"Единая Россия".Ну так пусть и зарплату получают, в знак единения, как большинство простых россиян.
19 февраля, 17:23
Сорванец Ли
257200110
От барабана у Якубовича совсем голову снесло! Что же он не расскажет на какие средства летает на самолетах в аэроклубе, построил котеджи, и это только за то что стоит у барабана или еще есть доходы? И почему только затронул мин. труда? Слепец слепцу глаз колет!
19 февраля, 19:11
dd.rwk
445101584
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