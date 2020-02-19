Комитет ГД поддержал поправку о неприкосновенности экс-президентов

В новой статье 92.1 предлагается закрепить, что президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью. Также указывается, что бывший глава государства может быть лишен неприкосновенности в порядке, предусмотренном статьей 93 Конституции для отрешения действующего главы государства от должности.