Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-19T17:09+0300
https://ria.ru/20200219/1564975612.html
Комитет ГД поддержал поправку о неприкосновенности экс-президентов
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564536022_0:45:2964:1712_1036x0_80_0_0_06e861be309d85ea05d2082e5d0b3ca6.jpg
РИА Новости

Комитет ГД поддержал поправку о неприкосновенности экс-президентов

17:09 19.02.2020
4829
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкКонституция РФ на столе участников заседания рабочей группы по поправкам в Конституцию
Конституция РФ на столе участников заседания рабочей группы по поправкам в Конституцию
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в среду поддержал поправку о лишении экс-президентов РФ неприкосновенности.
Авторами поправки стали депутаты палаты Павел Крашенинников, Андрей Макаров, члены Совета Федерации Андрей Клишас, Николай Федоров, Николай Журавлев, Андрей Турчак. Поправками предлагается внести изменения в главы 4 и 6 Конституции РФ, посвященные президенту и правительству.
В новой статье 92.1 предлагается закрепить, что президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью. Также указывается, что бывший глава государства может быть лишен неприкосновенности в порядке, предусмотренном статьей 93 Конституции для отрешения действующего главы государства от должности.
Как пояснял ранее глава комитета Павел Крашенинников, в настоящее время нормы о неприкосновенности и о порядке лишения неприкосновенности прекратившего исполнение своих полномочий президента закреплены в федеральном законе "О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи".
"Таким образом, эти нормы становятся более стабильными, так как переносятся на уровень Конституции, - отмечал Крашенинников.
Здание Государственной Думы РФ
Вчера, 16:49
Комитет ГД обсудит процедуру голосования по поправке в Конституцию
000000
Обсудить 10
Конституция РФПавел КрашенинниковГосдума РФРоссияВ мире
Популярные комментарии
Может хватит уже неприкасаемых,боятся что зацелуют их до смерти.
19 февраля, 17:11
Татьяна Бондарева
1410002
А как же ответственность гаранта конституции? Как можно быть гарантом без ответственности?
19 февраля, 18:18
DIDenis Inkognito
1201001
Рекомендуем
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
Пригородный поезд между Керчью и Анапой пустят по Крымскому мосту
Перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
Положения о семье и вере могут включить в основной текст Конституции
Телеведущий Леонид Якубович
Якубович предложил установить минимальную пенсию для министра труда
Замглавы Министерства экономического развития РФ Полина Бадасен
Мишустин освободил Бадасен от должности замглавы Минэкономразвития
Космонавт Роскосмоса Николай Тихонов
Командира экипажа МКС могут исключить из полета, сообщили источники
Президент РФ Владимир Путин общается с жителями Санкт-Петербурга
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Бывший сотрудник полиции Денис Коновалов в Басманном суде
Экс-полицейский признался, что подбросил наркотики Голунову
Жительница Петербурга Алла Ильина перед началом заседания Петроградского районного суда по ее делу
Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин уволил замруководителя аппарата правительства Кириенко
Обложка журнала Time на экране монитора
Эксперты рассказали о причинах русофобии на Западе
Здание Государственной Думы РФ
Комитет ГД поддержал поправку о персональной ответственности премьера
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Делегация Греции покинула парламентскую ассамблею НАТО в знак протеста
Специальный посланник президента Франции Эммануэля Макрона по вопросам сотрудничества с Россией в сфере безопасности Пьер Вимон
Спецпосланник Макрона: санкции ЕС против России нанесли ущерб Европе
Новый фирменный пассажирский поезд класса Премиум
Объединение пассажиров ответило на идею об использовании наушников
Конституция РФ
Комитет Госдумы поддержал поправку об уточнении полномочий Совбеза
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:29В Панаме задержали подлодку с пятью тоннами кокаина
05:26Жена Диброва рассказала о его состоянии после микроинсульта
05:20Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2118 человек
05:17Прокуратура начала проверку после падения Ан-2 в Магадане
05:15Новая группа пассажиров Diamond Princess начала сходить на берег
05:13К северу от Алеппо обнаружили подземную базу боевиков
05:10Вахтовики были на борту упавшего Ан-2 в Магадане
05:07Один пострадавший при падении Ан-2 в Магадане в тяжелом состоянии
04:50В Приамурье госпитализировали двух водителей, возивших грузы из Китая
04:40Власти прибыли на место жесткой посадки Ан-2 в Магадане
04:36Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС России и США в Сирии
04:35СМИ: в Россию запретили ввоз посылок с продуктами из Китая
04:29Упавший в Магадане Ан-2 не разрушился
04:27Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее достигло 82 человек
04:25Всех пассажиров жестко севшего в Магадане Ан-2 доставили в больницу
04:18Хабаровчанина осудили за планы устроить теракт в своей бывшей школе
04:16Климкина напугала перспектива "сделки" России с Западом
04:12СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 в Магадане
04:09Оперативные службы выясняют причины жесткой посадки Ан-2 в Магадане
04:08Число пострадавших при ЧП с Ан-2 в Магадане выросло до семи человек
Лента новостейМолния