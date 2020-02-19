Комитет ГД поддержал поправку о неприкосновенности экс-президентов

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в среду поддержал поправку о лишении экс-президентов РФ неприкосновенности.
Авторами поправки стали депутаты палаты Павел Крашенинников, Андрей Макаров, члены Совета Федерации Андрей Клишас, Николай Федоров, Николай Журавлев, Андрей Турчак. Поправками предлагается внести изменения в главы 4 и 6 Конституции РФ, посвященные президенту и правительству.
В новой статье 92.1 предлагается закрепить, что президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью. Также указывается, что бывший глава государства может быть лишен неприкосновенности в порядке, предусмотренном статьей 93 Конституции для отрешения действующего главы государства от должности.
Как пояснял ранее глава комитета Павел Крашенинников, в настоящее время нормы о неприкосновенности и о порядке лишения неприкосновенности прекратившего исполнение своих полномочий президента закреплены в федеральном законе "О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи".
"Таким образом, эти нормы становятся более стабильными, так как переносятся на уровень Конституции, - отмечал Крашенинников.