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СМИ: Моралесу запретили баллотироваться в сенаторы в Боливии
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РИА Новости

СМИ: Моралесу запретили баллотироваться в сенаторы в Боливии

17:07 19.02.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент Боливии Эво Моралес в аэропорту "Внуково"
Президент Боливии Эво Моралес в аэропорту Внуково
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Высший избирательный суд Боливии отказал экс-президенту страны Эво Моралесу в возможности баллотировать в качестве кандидата в сенат, сообщает издание Deber со ссылкой на источники в партии Моралеса "Движение к социализму" (MAS).
Ранее MAS объявило чрезвычайное положение перед угрозой того, что его кандидатов на предстоящие в мае всеобщие выборы отклонит Высший избирательный суд (TSE), среди кандидатов - бывший президент Эво Моралес и экс-министр экономики Луис Арсе Катакора.
По информации газеты, суд отказал в регистрации в сенаторы как Моралесу, так и бывшему главе МИД – Диего Пари. При этом, по данным издания, TSE допустил до участия в выборах баллотирующегося в президенты Луиса Арсе Катакору.
Ранее СМИ сообщали, что "Движение к социализму" в установленный срок подало недостающие документы для своего кандидата в сенаторы Эво Моралеса, которому запрещено баллотироваться в президенты, а также для кандидата на пост президента Луиса Арсе, который возглавлял министерство финансов в правительстве Моралеса.
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После того как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября 2019 года, Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес.
Власти объявили о проведении новых президентских выборов. Моралесу запрещено участвовать в них в качестве кандидата, он находится в Аргентине, откуда руководит президентской кампанией своего "Движения к социализму". Дату всеобщих выборов 3 мая назначил Высший избирательный суд Боливии.
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