СМИ: Моралесу запретили баллотироваться в сенаторы в Боливии

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Высший избирательный суд Высший избирательный суд Боливии отказал экс-президенту страны Эво Моралесу в возможности баллотировать в качестве кандидата в сенат, сообщает издание Deber со ссылкой на источники в партии Моралеса "Движение к социализму" (MAS).

Ранее MAS объявило чрезвычайное положение перед угрозой того, что его кандидатов на предстоящие в мае всеобщие выборы отклонит Высший избирательный суд (TSE), среди кандидатов - бывший президент Эво Моралес и экс-министр экономики Луис Арсе Катакора.

По информации газеты, суд отказал в регистрации в сенаторы как Моралесу, так и бывшему главе МИД – Диего Пари. При этом, по данным издания, TSE допустил до участия в выборах баллотирующегося в президенты Луиса Арсе Катакору.

Ранее СМИ сообщали, что "Движение к социализму" в установленный срок подало недостающие документы для своего кандидата в сенаторы Эво Моралеса, которому запрещено баллотироваться в президенты, а также для кандидата на пост президента Луиса Арсе, который возглавлял министерство финансов в правительстве Моралеса.

После того как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября 2019 года, Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес.