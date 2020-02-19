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Новый сезон чемпионата CASE-IN стартует в четверг в Липецке
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РИА Новости

Новый сезон чемпионата CASE-IN стартует в четверг в Липецке

17:04 19.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГорода России. Липецк
Города России. Липецк
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Новый сезон международного инженерного чемпионата CASE-IN, посвященный технологической модернизации России, стартует в четверг в Липецке, сообщает пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей".
CASE-IN – один из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей".
В ходе соревнований, которые продлятся несколько месяцев и будут проходить по пяти направлениям (лигам), будущие и молодые инженеры будут разрабатывать решения кейсов по темам топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. В этом году также появилось новое направление для школьников 6-10 классов по инженерному творчеству.
"На базе таких проектов как Case-in совместно с компаниями и вузами мы создаем социальные лифты для самых талантливых и целеустремленных будущих инженеров. Важно, чтобы молодые специалисты и студенты запустили тысячи конкретных проектов, которые будут поддержаны компаниями и вузами и в дальнейшем реализованы на практике", - привели в пресс-службе слова заместителя министра энергетики РФ Антона Инюцына.
Замминистра также сообщил журналистам, что Минэнерго планирует провести на международном форуме "Российская энергетическая неделя" несколько мероприятий под эгидой Case-in.
"В этом году молодежный трек РЭН может достичь отметку в 5 тысяч человек. На сегодняшний день к подготовке Молодежного дня уже присоединились 90 крупнейших компаний ТЭК и более 70 вузов. В рамках чемпионата мы во второй раз проведём Case-in МедиаТЭК, также запланировано международное состязание в решении кейсов среди студентов стран БРИКС", - пояснил он.
Чемпионат CASE-IN традиционно проводится в пяти лигах: Школьная лига, Лига рабочих специальностей, Студенческая лига, Лига молодых специалистов и Специальная лига.
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"В новом сезоне школьники смогут претендовать на дополнительные баллы к ЕГЭ, а студенты – на льготы и даже зачисление без экзаменов на программы магистратуры и аспирантуры. Что касается компаний-партнеров, то уже сейчас у нас есть соглашение с 19 ведущими работодателями России об организации стажировок для студентов. Это "Сибур", "Новатэк", "Татнефть", "Алроса", "Росатом", "Русгидро", "Русал" и другие. В отдельную категорию победителей попадут лучшие участники Лиги молодых профессионалов. По сути, они войдут в кадровый резерв, и компании будут подбирать для себя профессиональные кадры в первую очередь из их числа. Но сначала всем участникам предстоят три месяца соревнований и финальные испытания, которые пройдут в мае, где мы определим лучших из лучших", – рассказал генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.
Он добавил, что после вхождения в платформу чемпионат CASE-IN привлек максимальное количество участников – 8156 человек из 34 российских регионов и стран СНГ. В 2018 году общее число участников всех лиг чемпионата составило около 5 тысяч человек.
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