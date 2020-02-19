СК проверит данные об избиении псковской учительницы школьником

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Следственные органы проверяют инцидент в гимназии в Псковской области, где ученик ударил учительницу, сообщает СУСК РФ по региону.
Ранее в интернете появилось видео из Лавровской гимназии в Печорском районе, где после ссоры с учительницей школьник несколько раз бьет женщину по лицу. Учительница падает под хохот остальных школьников. Судя по видео, конфликт начался после того, как преподаватель выдернула из-под школьника стул и потребовала, чтобы он покинул класс. Сообщалось, что полиция начала проверку после инцидента. Комитет по образованию Псковской области сообщал, что проведет служебную проверку после конфликта.
Как сообщает ведомство, по предварительным данным, 5 февраля около 11.30 мск в одной из школ 16-летний подросток, зайдя в аудиторию и мешая проведению урока в младшем классе, ударил кулаком в лицо учительницу, которая пыталась пресечь его действия.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.
В настоящее время следователи работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
"Изучение личности подростка показало, что он состоит на внутришкольном учете, а также на профилактическом учете в органах внутренних дел в связи с совершением умышленного преступления, его родители привлекались к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего", - отмечается в сообщении.