Делегация Греции покинула парламентскую ассамблею НАТО в знак протеста

АФИНЫ, 19 фев – РИА Новости. Делегация Делегация Греции в среду покинула парламентскую ассамблею НАТО в Брюсселе в знак протеста против действий председателя, не давшего греческим депутатам проинформировать государства-члены НАТО о незаконных действиях Турции , сообщает телеканал Skai

В ходе работы ассамблеи делегация подняла вопрос о соглашении между Турцией и Ливией , которое, по ее словам, нарушает международное право и суверенные права Греции, и попыталась информировать государства-члены НАТО о незаконных действиях Турции. После выступления посла Турции в НАТО председательствующий попытался помешать представить позицию Греции, постоянно прерывая депутатов, сообщает телеканал, опубликовавший и заявление депутатов.

По их словам, Турция уже на практике нарушает международное право – проводит бурение в ИЭЗ Кипра на участках, которые были на международном тендере переданы для исследования нефтяным компаниям стран-членов НАТО, таким как Франция и Италия.

"Председательствующий систематически прерывал наши выступления и вопросы, мешая изложению наших позиций. Поскольку нас перебивали, мы завершили выступления, и делегация покинула зал в знак протеста, осудив позицию действующего председательствующего", - говорится в заявлении греческих депутатов.

Его подписали депутаты трех партий – правящей "Новой демократии" и оппозиционных СИРИЗА и Движение за перемены КИНАЛ.

Телеканал сообщает также, что позднее делегация вернулась на ассамблею и поставила вопрос о морском инспектировании в свете последнего решения Европейского суда, позволяющего странам напрямую депортировать мигрантов.