Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-19T17:00+0300
https://ria.ru/20200219/1564975231.html
Делегация Греции покинула парламентскую ассамблею НАТО в знак протеста
https://cdn21.img.ria.ru/images/103373/68/1033736888_63:0:2881:1585_1036x0_80_0_0_6b6924dc2534c91ae36f8f272a455692.jpg
РИА Новости

Делегация Греции покинула парламентскую ассамблею НАТО в знак протеста

17:00 19.02.2020
7398
© AP Photo / Olivier MatthysЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
АФИНЫ, 19 фев – РИА Новости. Делегация Греции в среду покинула парламентскую ассамблею НАТО в Брюсселе в знак протеста против действий председателя, не давшего греческим депутатам проинформировать государства-члены НАТО о незаконных действиях Турции, сообщает телеканал Skai.
В ходе работы ассамблеи делегация подняла вопрос о соглашении между Турцией и Ливией, которое, по ее словам, нарушает международное право и суверенные права Греции, и попыталась информировать государства-члены НАТО о незаконных действиях Турции. После выступления посла Турции в НАТО председательствующий попытался помешать представить позицию Греции, постоянно прерывая депутатов, сообщает телеканал, опубликовавший и заявление депутатов.
По их словам, Турция уже на практике нарушает международное право – проводит бурение в ИЭЗ Кипра на участках, которые были на международном тендере переданы для исследования нефтяным компаниям стран-членов НАТО, таким как Франция и Италия.
"Председательствующий систематически прерывал наши выступления и вопросы, мешая изложению наших позиций. Поскольку нас перебивали, мы завершили выступления, и делегация покинула зал в знак протеста, осудив позицию действующего председательствующего", - говорится в заявлении греческих депутатов.
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас
13 января, 19:59
МИД Греции призвал признать незаконными соглашения Турции и ПНС Ливии
Его подписали депутаты трех партий – правящей "Новой демократии" и оппозиционных СИРИЗА и Движение за перемены КИНАЛ.
Телеканал сообщает также, что позднее делегация вернулась на ассамблею и поставила вопрос о морском инспектировании в свете последнего решения Европейского суда, позволяющего странам напрямую депортировать мигрантов.
Между тем в Афинах проходят консультации между представителями министерств обороны Греции и Турции по установлению мер доверия. Как сообщило греческое министерство, консультации проводятся "с целью избежать напряженности и снизить риск несчастных случаев".
55242200
Обсудить 4
Новая демократия (политическая партия, Греция)СИРИЗАНАТОКипрЛивияГрецияТурцияВ мире
Рекомендуем
Обломки самолета, найденные в Сен-Андре, Реюньон. Стоп-кадр из видео
Экс-премьер Малайзии рассказал о версиях исчезновения MH370
Модель, блогер Алена Водонаева вышла из отделения полиции после дачи пояснений по поводу своего поста о получателях материнского капитала
Водонаева подала заявление в полицию после эфира на Первом канале
Банкоматы в супермаркете
ПФР пояснил изменения в получении пенсий на банковскую карту
Пенсионное удостоверение
Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля
Специальный посланник президента Франции Эммануэля Макрона по вопросам сотрудничества с Россией в сфере безопасности Пьер Вимон
Спецпосланник Макрона: санкции ЕС против России нанесли ущерб Европе
Президент США Дональд Трамп
"Трамп в бешенстве": США попробуют добить главного противника
Крым
Украинский генерал признал потерю Крыма
Телеведущий Леонид Якубович
Якубович предложил установить минимальную пенсию для министра труда
Президент РФ Владимир Путин общается с жителями Санкт-Петербурга
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Ветрогенераторы в Финляндии
В Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган назвал оправдание правозащитника заговором врагов Турции
Военнослужащие сирийской армии в провинции Идлиб после освобождения от террористов населенного пункта Ум-эль-Халахель
Системы ПВО Сирии отражают атаку на окрестности города Джебла
Дорожный инцидент между американскими и российскими военными машинами в Сирии
Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС России и США в Сирии
Замглавы Министерства экономического развития РФ Полина Бадасен
Мишустин освободил Бадасен от должности замглавы Минэкономразвития
Танки турецкой армии в провинции Идлиб
Эрдоган пригрозил новой операцией в Идлибе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:29В Панаме задержали подлодку с пятью тоннами кокаина
05:26Жена Диброва рассказала о его состоянии после микроинсульта
05:20Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2118 человек
05:17Прокуратура начала проверку после падения Ан-2 в Магадане
05:15Новая группа пассажиров Diamond Princess начала сходить на берег
05:13К северу от Алеппо обнаружили подземную базу боевиков
05:10Вахтовики были на борту упавшего Ан-2 в Магадане
05:07Один пострадавший при падении Ан-2 в Магадане в тяжелом состоянии
04:50В Приамурье госпитализировали двух водителей, возивших грузы из Китая
04:40Власти прибыли на место жесткой посадки Ан-2 в Магадане
04:36Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС России и США в Сирии
04:35СМИ: в Россию запретили ввоз посылок с продуктами из Китая
04:29Упавший в Магадане Ан-2 не разрушился
04:27Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее достигло 82 человек
04:25Всех пассажиров жестко севшего в Магадане Ан-2 доставили в больницу
04:18Хабаровчанина осудили за планы устроить теракт в своей бывшей школе
04:16Климкина напугала перспектива "сделки" России с Западом
04:12СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 в Магадане
04:09Оперативные службы выясняют причины жесткой посадки Ан-2 в Магадане
04:08Число пострадавших при ЧП с Ан-2 в Магадане выросло до семи человек
Лента новостейМолния