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В Госдуме оценили сроки принятия поправок в бюджет на 2020-2022 годы
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РИА Новости

В Госдуме оценили сроки принятия поправок в бюджет на 2020-2022 годы

16:58 19.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Госдума намерена в максимально короткий срок принять законопроект, вносящий изменения в федеральный бюджет на 2020-2022 годы в целях реализации послания президента РФ Федеральному собранию, сообщил журналистам председатель профильного комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.
Данные изменения, по его словам, направлены на финансирование обеспечения расходов и обязательств, которые появляются у государства в связи с посланием президента. "Естественно, меняется целый ряд параметров бюджета, вносятся коррективы с точки зрения дефицита", - отметил депутат.
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При этом он напомнил, что максимальный срок рассмотрения поправок в бюджет по Бюджетному кодексу составляет 25 дней, а главная задача, которая была сформулирована президентом - чтобы люди получили те средства, о которых говорилось в послании, как можно быстрее. "Поэтому комитет, естественно, будет строить свою работу для того, чтобы максимально этот срок прохождения законопроекта в Госдуме был сокращен. Естественно, без какого-то ущерба содержательности данного рассмотрения", - заявил Макаров ("Единая Россия").
Он полагает, что на рассмотрение Госдумы законопроект может быть вынесен 4 марта, а бюджетный комитет рассмотрит его 2 марта. "Это то рассмотрение, где докладывает прогноз социально-экономического развития министр экономического развития, представляет бюджет министр финансов, согласно Бюджетному кодексу, и Счетная палата представит свое заключение по данному законопроекту", - пояснил депутат, говоря о рассмотрении документа на комитете.
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"Думаю, общими усилиями мы добьемся принятия в максимально сжатые сроки изменений в федеральном бюджете, которые позволят уже с января этого года увеличить выплаты материнского капитала и социальную поддержку семей с детьми", - заявил РИА Новости первый зампред бюджетного комитета Александр Ремезков ("Справедливая Россия"). "И будут выполнены поручения Владимира Владимировича Путина, которые он озвучил в нынешнем послании Федеральному собранию", - добавил он.
В частности, более существенную, чем раньше, поддержку государства получат семьи, решившиеся на рождение первого, второго и последующих детей. Малоимущие семьи с детьми дошкольного возраста станут получать ощутимые социальные выплаты, а не символические "детские пособия", отметил Ремезков. При этом он обратил внимание, что "впервые предлагается внести изменения в бюджет не только текущего года, но и в целом в трехлетний бюджет".
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Александр РемезковАндрей МакаровГосдума РФРоссияЭкономика
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