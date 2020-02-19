Россия готова помогать межафганскому диалогу, заявил Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам Мюнхенской конференции по безопасности

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россия будет рада, если межафганский диалог начнется всерьез, будет готова помогать этому, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

"Мы не просто наблюдаем за многочисленными усилиями показать содействие афганцам в национальном примирении, мы активно участвуем в этой работе. При этом мы всегда и в рамках инициированного нами московского формата, и в рамках начатой по нашей инициативе процедуре межафганских встреч стремимся сделать так, чтобы сами афганцы договаривались между собой. Никогда не пытаемся навязывать что-то извне", - сказал он на встрече со спикером нижней палаты парламента Афганистана Миром Рахманом Рахмани.

"Сейчас в очередной раз звучат серьезные оптимистические в большинстве своем ожидания по поводу того, что наконец-то межафганский диалог может начаться всерьез с прицелом на решение всех вопросов. Мы будем этому только рады, будем готовы помогать всеми своими возможностями", - подчеркнул глава МИД РФ.

Как отметил Лавров, между Москвой и Кабулом существуют давние тёплые отношения, а в настоящий момент отношения двух стран обретают новые качества.

По словам главы МИД РФ, успешно реализуются экономические проекты, в том числе работа по восстановлению объектов, построенных при содействии СССР. Лавров добавил, что эта работа будет более эффективной по мере того, как ситуация в Афганистане будет нормализоваться окончательно.

Очередное заседание Московского формата консультаций по Афганистану пока не планируется, однако Россия не исключает возможность его проведения, если переговорный процесс между США и движением "Талибан" вновь застопорится, заявил ранее РИА Новости посол России в Кабуле Александр Мантыцкий.

Вопрос о запуске прямого мирного диалога между противоборствующими силами в Афганистане обсуждается на различных площадках, в том числе в Москве, где ранее в закрытом формате прошла встреча по Афганистану.