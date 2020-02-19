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Россия готова помогать межафганскому диалогу, заявил Лавров
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РИА Новости

Россия готова помогать межафганскому диалогу, заявил Лавров

16:55 19.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам Мюнхенской конференции по безопасности
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам Мюнхенской конференции по безопасности
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россия будет рада, если межафганский диалог начнется всерьез, будет готова помогать этому, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы не просто наблюдаем за многочисленными усилиями показать содействие афганцам в национальном примирении, мы активно участвуем в этой работе. При этом мы всегда и в рамках инициированного нами московского формата, и в рамках начатой по нашей инициативе процедуре межафганских встреч стремимся сделать так, чтобы сами афганцы договаривались между собой. Никогда не пытаемся навязывать что-то извне", - сказал он на встрече со спикером нижней палаты парламента Афганистана Миром Рахманом Рахмани.
"Сейчас в очередной раз звучат серьезные оптимистические в большинстве своем ожидания по поводу того, что наконец-то межафганский диалог может начаться всерьез с прицелом на решение всех вопросов. Мы будем этому только рады, будем готовы помогать всеми своими возможностями", - подчеркнул глава МИД РФ.
Как отметил Лавров, между Москвой и Кабулом существуют давние тёплые отношения, а в настоящий момент отношения двух стран обретают новые качества.
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По словам главы МИД РФ, успешно реализуются экономические проекты, в том числе работа по восстановлению объектов, построенных при содействии СССР. Лавров добавил, что эта работа будет более эффективной по мере того, как ситуация в Афганистане будет нормализоваться окончательно.
Очередное заседание Московского формата консультаций по Афганистану пока не планируется, однако Россия не исключает возможность его проведения, если переговорный процесс между США и движением "Талибан" вновь застопорится, заявил ранее РИА Новости посол России в Кабуле Александр Мантыцкий.
Вопрос о запуске прямого мирного диалога между противоборствующими силами в Афганистане обсуждается на различных площадках, в том числе в Москве, где ранее в закрытом формате прошла встреча по Афганистану.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ). Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

*Террористическая организация, запрещенная в России
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Рахман РахманиСергей ЛавровАфганистанРоссияВ мире
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