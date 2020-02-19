Учительницу, бросившую яблоко в Нетаньяху, отстранили от работы

Представительница общины выходцев из Эфиопии Брейниш Захава Бак, которой 25 лет, бросившая яблоко в Нетаньяху на предвыборном митинге в Нетании в субботу вечером, была задержана для допроса, но воспользовалась своим правом на молчание. Как сообщают израильские СМИ, свидетели происшествия слышали, что женщина выкрикнула фразу, в которой сравнила израильского премьера с Гитлером.

"Генеральный прокурор Авихай Мандельблит рекомендовал в среду специальной комиссии отстранить от работы в системе образования Брейниш Захаву Бак, которая бросила в премьер-министра Биньямина Нетаньяху яблоко на политической конференции в Нетании", - сообщает телеканал.

Ранее министр образования Израиля Рафи Перец заявил, что такое поведение неприемлемо для педагога.

"Помимо провокации, учитель даже сравнивал Нетаньяху с Адольфом Гитлером. Мы не допустим проявлений насилия в системе образования, не только со стороны учеников, но и со стороны учителей, которые являются личным примером", - заявил глава министерства образования.