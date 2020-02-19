Учительницу, бросившую яблоко в Нетаньяху, отстранили от работы

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 фев – РИА Новости. Учительница, бросившая в премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху яблоко, отстранена от работы на три месяца по решению генерального прокурора Израиля Авихая Мандельблита, сообщает 13 канал израильского телевидения.
Представительница общины выходцев из Эфиопии Брейниш Захава Бак, которой 25 лет, бросившая яблоко в Нетаньяху на предвыборном митинге в Нетании в субботу вечером, была задержана для допроса, но воспользовалась своим правом на молчание. Как сообщают израильские СМИ, свидетели происшествия слышали, что женщина выкрикнула фразу, в которой сравнила израильского премьера с Гитлером.
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"Генеральный прокурор Авихай Мандельблит рекомендовал в среду специальной комиссии отстранить от работы в системе образования Брейниш Захаву Бак, которая бросила в премьер-министра Биньямина Нетаньяху яблоко на политической конференции в Нетании", - сообщает телеканал.
Ранее министр образования Израиля Рафи Перец заявил, что такое поведение неприемлемо для педагога.
"Помимо провокации, учитель даже сравнивал Нетаньяху с Адольфом Гитлером. Мы не допустим проявлений насилия в системе образования, не только со стороны учеников, но и со стороны учителей, которые являются личным примером", - заявил глава министерства образования.
Выборы в кнессет намечены на 2 марта 2020 года. Действующий премьер-министр участвует в предвыборных мероприятиях в различных городах страны в качестве лидера партии "Ликуд". Через две недели после выборов в окружном суде Иерусалима начнётся процесс по обвинению Нетаньяху в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием.
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