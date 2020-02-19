Омбудсмен рассказала о подростке, готовившем теракт в Керчи

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Один из подростков, задержанных за подготовку терактов в Один из подростков, задержанных за подготовку терактов в Керчи , до недавнего времени был на индивидуальном сопровождении психолога, а в семье у него "сложная ситуация", сообщила РИА Новости в среду уполномоченный по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева

Подросткам вменяют подготовку двух терактов в неких образовательных учреждениях (прямо не говорится, что именно в школе и колледже, где они учились). Они успели смастерить бомбы по инструкциям из интернета, а также опробовать их на домашних животных.

По словам Клюевой, у задержанных хорошие характеристики, особенно у студента Керченского морского колледжа.

"Преподавательский состав в недоумении, как такое могло произойти конкретно с этим мальчиком. Что касается школы, то там немного не все так просто. Там сложная ситуация в семье, как мы понимаем, связанная с болезнью одного из родителей", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, "до какого-то времени" мальчик был "немного закрыт", но в этом году "участвовал в мероприятиях и не демонстрировал открытого негативного поведения".

"Школьника сопровождал психолог и контролировал его, старался наблюдать за ним на протяжении учебы, но в сентябре 2019 года родители отказались от сопровождения психолога, написали заявление об отказе. С тех пор наблюдения серьезного за ним не велось, так как сопровождение возможно по закону только с разрешения родителей", - сказала Клюева.