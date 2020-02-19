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Омбудсмен рассказала о подростке, готовившем теракт в Керчи
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РИА Новости

Омбудсмен рассказала о подростке, готовившем теракт в Керчи

16:53 19.02.2020
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© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкЗадержание сотрудниками ФСБ РФ подростков в Керчи, готовивших террористические акты
Задержание сотрудниками ФСБ РФ подростков в Керчи, готовивших террористические акты
© ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Один из подростков, задержанных за подготовку терактов в Керчи, до недавнего времени был на индивидуальном сопровождении психолога, а в семье у него "сложная ситуация", сообщила РИА Новости в среду уполномоченный по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева.
Подросткам вменяют подготовку двух терактов в неких образовательных учреждениях (прямо не говорится, что именно в школе и колледже, где они учились). Они успели смастерить бомбы по инструкциям из интернета, а также опробовать их на домашних животных.
По словам Клюевой, у задержанных хорошие характеристики, особенно у студента Керченского морского колледжа.
"Преподавательский состав в недоумении, как такое могло произойти конкретно с этим мальчиком. Что касается школы, то там немного не все так просто. Там сложная ситуация в семье, как мы понимаем, связанная с болезнью одного из родителей", - сказала собеседница агентства.
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По ее словам, "до какого-то времени" мальчик был "немного закрыт", но в этом году "участвовал в мероприятиях и не демонстрировал открытого негативного поведения".
"Школьника сопровождал психолог и контролировал его, старался наблюдать за ним на протяжении учебы, но в сентябре 2019 года родители отказались от сопровождения психолога, написали заявление об отказе. С тех пор наблюдения серьезного за ним не велось, так как сопровождение возможно по закону только с разрешения родителей", - сказала Клюева.
При этом омбудсмен считает, что наблюдение психолога за детьми в школе должно вестись и без разрешения родителей: "Как мы видим сейчас, это очень важным оказалось".
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