В Минэкономразвития уточнили параметры прогноза на 2021-2022 годы

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Минэкономразвития сохранило без изменений основные параметры прогноза социально-экономического развития на 2021-2022 годы, ключевым риском для прогноза является возможность ухудшения ситуации в мировой экономике, в том числе в краткосрочной перспективе из-за коронавируса, следует из документа.

Минэкономразвития в ходе работы над поправками в бюджет текущего года должно было уточнить параметры своего августовского прогноза. Изменения в основном затронули прогноз на текущий год, в основном в связи с оценкой влияния на макроэкономическую ситуацию в стране реализации мер послания президента федеральному собранию. Минэкономразвития ожидает роста ВВП РФ в текущем году на 1,9% (вместо прежнего прогноза в 1,7%), увеличения реальных располагаемых доходов населения на 1,9% (против прежней оценки роста на 1,5%). Кроме того, почти вдвое повышен прогноз по росту оборота розничной торговли - до 1,3% с прежних 0,6%.

Что касается 2021 и 2022 годов, министерство ожидает, что рост экономики России составит 3,1% и 3,2%, соответственно (как и в августовской версии прогноза).

"В 2023-2024 годах темпы роста достигнут 3,3% ежегодно. Высокие темпы роста экономики будут обусловлены увеличением инвестиционной активности, повышением конкурентоспособности российской экономики и реализацией внешнеэкономического потенциала. Ускорение роста экономики позволит России обойти Германию по объему ВВП по паритету покупательной способности и начиная с 2022 года выйти на 5 место в списке крупнейших экономик мира", - отмечается в документе.

Прогноз темпов роста инвестиций в основной капитал сохранен без изменений - 6,5% и 5,8% соответственно в 2021 и 2022 годах. При этом доля инвестиций в ВВП несколько скорректирована в сторону снижения - до 22,9% с прежних 23,4% в 2021 году, и до 23,7% с 24% в 2022 году.

Инфляция в 2021-2022 годах прогнозируется на уровне 4%. Ожидания по росту промышленности остались прежними - на 2,7% и 2,9% в 2021 и 2022 годах, так же как и по росту оборота ритейла - на 2,2% и 2,5% по годам.

Динамика роста реальных заработных плат незначительно скорректирована в сторону снижения - до 2,2% с 2,3% в 2021 году и до 2,4% с 2,5% с 2022 году. Прогноз роста реальных располагаемых доходов населения сохранен на прежнем уровне - на 2,2% и 2,3% в 2021-2022 годах.