Водонаева подала заявление в полицию после эфира на Первом канале

По словам Водонаевой, во время эфира программы "Время покажет" на Первом канале бизнесмен заявил, что будет контролировать ход проведения проверки против нее.

В конце прошлого года Водонаева написала в Instagram, что презирает семьи, которые "живут в нищете" и растят несколько детей. Она также заявила, что "отчаявшиеся от нищеты россияне" и "быдло, которому вечно не хватает на бутылку" будут рождать по несколько детей ради материнского капитала. Подобные слова вызвали общественный резонанс.