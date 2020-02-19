Водонаева подала заявление в полицию после эфира на Первом канале

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Алена Водонаева пожаловалась в полицию на предпринимателя Константина Малофеева. Об этом телеведущая сообщила в своем телеграм-канале.
По словам Водонаевой, во время эфира программы "Время покажет" на Первом канале бизнесмен заявил, что будет контролировать ход проведения проверки против нее.
Телеведущая попросила проверить высказывание Малофеева по части 2 статьи 294 УК ("Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования").
В конце прошлого года Водонаева написала в Instagram, что презирает семьи, которые "живут в нищете" и растят несколько детей. Она также заявила, что "отчаявшиеся от нищеты россияне" и "быдло, которому вечно не хватает на бутылку" будут рождать по несколько детей ради материнского капитала. Подобные слова вызвали общественный резонанс.
Позднее слесарь из Йошкар-Олы Евгений Панкратов написал на телеведущую заявление в полицию. Ее вызывали на беседу. Тексты Водонаевой отправили на лингвистическую экспертизу.
Адвокат телеведущей Екатерина Гордон заявила, что ее подзащитной может грозить 282 статьи Уголовного кодекса — "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".
13 февраля, 21:13Водонаева рассказала о допросе в полиции