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2020-02-19T18:13+0300
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Водонаева подала заявление в полицию после эфира на Первом канале
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РИА Новости

Водонаева подала заявление в полицию после эфира на Первом канале

16:50 19.02.2020 (обновлено: 18:13 19.02.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМодель, блогер Алена Водонаева вышла из отделения полиции после дачи пояснений по поводу своего поста о получателях материнского капитала
Модель, блогер Алена Водонаева вышла из отделения полиции после дачи пояснений по поводу своего поста о получателях материнского капитала
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Алена Водонаева пожаловалась в полицию на предпринимателя Константина Малофеева. Об этом телеведущая сообщила в своем телеграм-канале.
По словам Водонаевой, во время эфира программы "Время покажет" на Первом канале бизнесмен заявил, что будет контролировать ход проведения проверки против нее.
Телеведущая попросила проверить высказывание Малофеева по части 2 статьи 294 УК ("Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования").
Модель, блогер Алена Водонаева в отделении полиции, где она должна дать пояснения по поводу своего поста о получателях материнского капитала
14 февраля, 19:50Религия и мировоззрение
В РПЦ связали высказывания Водонаевой о "быдле" с "гордыней"
В конце прошлого года Водонаева написала в Instagram, что презирает семьи, которые "живут в нищете" и растят несколько детей. Она также заявила, что "отчаявшиеся от нищеты россияне" и "быдло, которому вечно не хватает на бутылку" будут рождать по несколько детей ради материнского капитала. Подобные слова вызвали общественный резонанс.
Позднее слесарь из Йошкар-Олы Евгений Панкратов написал на телеведущую заявление в полицию. Ее вызывали на беседу. Тексты Водонаевой отправили на лингвистическую экспертизу.
Адвокат телеведущей Екатерина Гордон заявила, что ее подзащитной может грозить 282 статьи Уголовного кодекса — "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".
Водонаева пообещала внимательнее относиться к формулировкам
13 февраля, 21:13
Водонаева рассказала о допросе в полиции
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Алена ВодонаеваШоу-бизнесЕкатерина ГордонКонстантин МалофеевПервый канал (телеканал)Общество
Популярные комментарии
Молодец Алёна! Напрочь затмила своими комментами различных скабеевых!))))))))
19 февраля, 17:32
МДМ Да
134321791
Нет, мне если честно, глубоко фиолетова эта Воданаева. Я её раньше не знал, и ещё столько бы не знать. Мне интересно другое. Что, кто то может гарантировать, что "отчаявшиеся от нищеты россияне" не будут рожать ради матиринского капитала? Или что "быдло, которому вечно не хватает на бутылку" не будут рождать детей ради материнского капитала. Я вот не сильно уверен в этом. Знаю как минимум две семьи, где мал мала меньше и полный капец. Рожают каждый год. Открытым текстом говорят, что Путин бабки даёт, надо рожать.
19 февраля, 17:14
Никита Ермаков
134552773
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