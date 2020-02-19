Комитет ГД обсудит процедуру голосования по поправке в Конституцию

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Комитет Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на дополнительном заседании 27 февраля планирует обсудить процедуру общероссийского голосования по проекту о поправке в Конституцию , заявил глава комитета Павел Крашенинников

Он напомнил, что Совет думы разрешил комитету провести дополнительные заседания во время региональной недели.

"Просьба себе в график отметить (дополнительные заседания комитета), что 27 февраля в 12.30 и 28 февраля в 12.30. У нас 27 мы, скорее всего, рассмотрим вопросы общероссийского голосования, а соответственно в пятницу - главы третью и восьмую ("Федеративное устройство" и "Местное самоуправление")", - заявил Крашенинников.

Он также не исключил, что заседании 27 февраля может быть названа и дата проведения голосования, однако на данный момент окончательного решения по тому, когда состоится голосование, пока нет.

"Завтра на рабочей группе мы будем рассматривать процедуру голосования вместе с ЦИКом, и дальше наработанный проект будет вносится сюда, для рассмотрения в комитет. Я думаю, очень подробно будем здесь рассматривать", - добавил Крашенинников.