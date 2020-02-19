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Комитет ГД обсудит процедуру голосования по поправке в Конституцию
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РИА Новости

Комитет ГД обсудит процедуру голосования по поправке в Конституцию

16:49 19.02.2020 (обновлено: 18:45 19.02.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на дополнительном заседании 27 февраля планирует обсудить процедуру общероссийского голосования по проекту о поправке в Конституцию, заявил глава комитета Павел Крашенинников.
Он напомнил, что Совет думы разрешил комитету провести дополнительные заседания во время региональной недели.
"Просьба себе в график отметить (дополнительные заседания комитета), что 27 февраля в 12.30 и 28 февраля в 12.30. У нас 27 мы, скорее всего, рассмотрим вопросы общероссийского голосования, а соответственно в пятницу - главы третью и восьмую ("Федеративное устройство" и "Местное самоуправление")", - заявил Крашенинников.
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Он также не исключил, что заседании 27 февраля может быть названа и дата проведения голосования, однако на данный момент окончательного решения по тому, когда состоится голосование, пока нет.
"Завтра на рабочей группе мы будем рассматривать процедуру голосования вместе с ЦИКом, и дальше наработанный проект будет вносится сюда, для рассмотрения в комитет. Я думаю, очень подробно будем здесь рассматривать", - добавил Крашенинников.
Президент России Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которыми Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
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Владимир ПутинРоссияКонституция РФПавел КрашенинниковГосдума РФПолитика
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