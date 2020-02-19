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2020-02-19T17:44+0300
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Коллеги поздравили Юрия Антонова с днем рождения — композитору 75
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РИА Новости

Коллеги поздравили Юрия Антонова с днем рождения — композитору 75

17:44 19.02.2020
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© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкПевец, композитор Юрий Антонов выступает на праздничном концерте "Россия молодая" в акватории Ялты
Певец, композитор Юрий Антонов выступает на праздничном концерте Россия молодая в акватории Ялты
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Знаменитости поздравили в сети российского композитора и певца народного артиста России Юрия Антонова с днем рождения. Автору хитов "На улице Каштановой", "Летящей походкой", "Как прекрасен этот мир", "Золотая лестница", "От печали до радости" и десятков других сегодня исполнилось 75 лет.

Игорь Николаев

"Каждый раз, когда пою с Юрой дуэтом его песни, ощущение, что прикасаюсь к чему-то вечному, поистине гениальному, его мелодика при всей своей кажущейся простоте совершенно уникальная, неповторимая, "антоновская".
Игорь Николаев
композитор, певец

Валерий Сюткин

"С днем рождения, Юрий Михайлович! Здоровья, работы и хороших новостей!"

Валерий Сюткин
певец

Иосиф Пригожин

"Поздравляем выдающегося автора и исполнителя с юбилеем! Мы желаем ему здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Спасибо за шедевры, которые живут в наших сердцах и сердцах людей многих поколений".
Иосиф Пригожин
продюсер

Игорь Крутой

"Он очень трепетный, настоящий, искренний и до сих пор, собираясь на днях рождения друг друга или других тусовках, рано или поздно все заканчивается тем, что мы под рояль поем замечательные песни нашего Юры Антонова. С Юбилеем тебя, мой дорогой Друг!"
Игорь Крутой
композитор

Стас Михайлов

"Дорогой Юрий Михайлович, С днем рождения! Вы из той категории артистов, которых слушали, слушают и будут слушать!"

Стас Михайлов
певец

Олег Газманов

"Дорогой друг! Знаю и люблю тебя многие годы и с ностальгией вспоминаю бесконечные концертные туры по стране СССР, когда мы были рядом. Ты для меня всегда был образцом честного отношения к музыке и творчеству. Дай Бог тебе здоровья и творческого запала".
Олег Газманов
певец

Андрей Державин

"С днем рождения, Маэстро! Ваши песни сделали этот мир, и людей, живущих в нем намного светлее!"
Андрей Державин
певец, композитор
Певец Юрий Антонов
Вчера, 10:04Культура
Путин поздравил певца и композитора Юрия Антонова с юбилеем
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КультураСтас МихайловОлег ГазмановМузыкаНовости культурыВалерий СюткинИосиф ПригожинИгорь КрутойЮрий Антонов
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