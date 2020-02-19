Коллеги поздравили Юрия Антонова с днем рождения — композитору 75

"Он очень трепетный, настоящий, искренний и до сих пор, собираясь на днях рождения друг друга или других тусовках, рано или поздно все заканчивается тем, что мы под рояль поем замечательные песни нашего Юры Антонова. С Юбилеем тебя, мой дорогой Друг!"

Игорь Крутой композитор композитор