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Кабмин распорядился создать оргкомитет конкурса "Учитель будущего"
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РИА Новости

Кабмин распорядился создать оргкомитет конкурса "Учитель будущего"

16:45 19.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкВозле здания Дома правительства РФ
Возле здания Дома правительства РФ
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Правительство РФ издало распоряжение о создании организационного комитета профессионального конкурса педагогов "Учитель будущего", соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Отмечается, что конкурс проводится для формирования системного подхода к выявлению и распространению лучших педагогических практик, а также для усиления мотивации к профессиональному развитию у педагогов общеобразовательных организаций.
"Образовать организационный комитет профессионального конкурса "Учитель будущего" и утвердить его состав", - говорится в документе.
Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Также в него вошли министр просвещения Сергей Кравцов, представители региональных комитетов, министерств и департаментов образования, ректоры ряда вузов и школьные педагоги.
"Конкурс "Учитель будущего" демонстрирует сложность и многогранность профессии для родительского сообщества, дает понимание, что не бывает простых решений в образовании, поскольку специфика детского характера не встраивается ни в какие шаблоны. К каждому ребёнку нужен свой подход, таланты есть у всех. И мастерство учителя - выявить и поддержать", - цитирует пресс-служба Минпросвещения Кравцова.
Он также отметил, что на пути выявления и поддержки таланта ребенка результат могут дать только совместная работа школы и родителей. По словам Кравцова, то, что такие конкурсы становятся частью национального проекта "Образование", "важнейший шаг на пути повышения престижа педагогического труда".
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Конкурс направлен на выявление лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании и на самореализацию педагогов.
По итогам конкурса будет сформировано "сообщество учителей будущего" из числа полуфиналистов и финалистов. Члены сообщества получат возможность поучаствовать в образовательных событиях на базе мастерской управления "Сенеж". Команды–победители также получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России.
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Образование - Общество
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