Кабмин распорядился создать оргкомитет конкурса "Учитель будущего"

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Правительство РФ издало распоряжение о создании организационного комитета профессионального конкурса педагогов "Учитель будущего", соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Отмечается, что конкурс проводится для формирования системного подхода к выявлению и распространению лучших педагогических практик, а также для усиления мотивации к профессиональному развитию у педагогов общеобразовательных организаций.

"Образовать организационный комитет профессионального конкурса "Учитель будущего" и утвердить его состав", - говорится в документе.

Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Татьяна Голикова . Также в него вошли министр просвещения Сергей Кравцов, представители региональных комитетов, министерств и департаментов образования, ректоры ряда вузов и школьные педагоги.

"Конкурс "Учитель будущего" демонстрирует сложность и многогранность профессии для родительского сообщества, дает понимание, что не бывает простых решений в образовании, поскольку специфика детского характера не встраивается ни в какие шаблоны. К каждому ребёнку нужен свой подход, таланты есть у всех. И мастерство учителя - выявить и поддержать", - цитирует пресс-служба Минпросвещения Кравцова.

Он также отметил, что на пути выявления и поддержки таланта ребенка результат могут дать только совместная работа школы и родителей. По словам Кравцова, то, что такие конкурсы становятся частью национального проекта "Образование", "важнейший шаг на пути повышения престижа педагогического труда".

Конкурс направлен на выявление лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании и на самореализацию педагогов.