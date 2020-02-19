Спецпосланник Макрона: санкции ЕС против России нанесли ущерб Европе

ПАРИЖ, 19 фев - РИА Новости. Европе был нанесен ущерб из-за санкций, введенных против Европе был нанесен ущерб из-за санкций, введенных против России , считает специальный посланник французского президента по вопросам сотрудничества с Россией в сфере безопасности Пьер Вимон, отвечающий за перезапуск диалога с Москвой.

"Европейские санкции имели два эффекта: снижение нашей торговли, это в общем по всей Европе. Это касается не только Франции или Германии", - сказал Вимон на заседании комиссии Сената Франции по иностранным делам.

Он отметил, что Италия, которая имела высокий уровень торговых отношений с РФ, недовольна ситуацией. "Она (Италия) одна из тех стран, которые регулярно пытаются предложить подумать над пересмотром позиции (по санкциям)", - добавил он.

"Поэтому действительно нам был нанесен ущерб этими санкциями. Вместе с тем, если посмотреть на цифры, то торговля между Россией и США, напротив, увеличилась... Во-вторых, мы дали возможность России в результате этих санкций развить сельское хозяйство... Третий элемент: в какой-то мере мы подтолкнули Россию к Китаю, который стал приоритетным партнером, в частности, в области новых технологий", - сказал спецпосланник.

Также он подчеркнул, что из-за кризиса на Украине санкции остаются "редким политическим оружием" для Европы. "Ответ, который мы можем дать нашим российским партнерам, - проявите открытость, в том числе по украинскому досье. И с этого момента у нас будут аргументы для того, чтобы начать размышлять об изменении нашей позиции (по санкциям)", - добавил Вимон.