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Спецпосланник Макрона: санкции ЕС против России нанесли ущерб Европе
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РИА Новости

Спецпосланник Макрона: санкции ЕС против России нанесли ущерб Европе

16:56 19.02.2020
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© AP Photo / Virginia MayoСпециальный посланник президента Франции Эммануэля Макрона по вопросам сотрудничества с Россией в сфере безопасности Пьер Вимон
Специальный посланник президента Франции Эммануэля Макрона по вопросам сотрудничества с Россией в сфере безопасности Пьер Вимон
© AP Photo / Virginia Mayo
ПАРИЖ, 19 фев - РИА Новости. Европе был нанесен ущерб из-за санкций, введенных против России, считает специальный посланник французского президента по вопросам сотрудничества с Россией в сфере безопасности Пьер Вимон, отвечающий за перезапуск диалога с Москвой.
"Европейские санкции имели два эффекта: снижение нашей торговли, это в общем по всей Европе. Это касается не только Франции или Германии", - сказал Вимон на заседании комиссии Сената Франции по иностранным делам.
Он отметил, что Италия, которая имела высокий уровень торговых отношений с РФ, недовольна ситуацией. "Она (Италия) одна из тех стран, которые регулярно пытаются предложить подумать над пересмотром позиции (по санкциям)", - добавил он.
"Поэтому действительно нам был нанесен ущерб этими санкциями. Вместе с тем, если посмотреть на цифры, то торговля между Россией и США, напротив, увеличилась... Во-вторых, мы дали возможность России в результате этих санкций развить сельское хозяйство... Третий элемент: в какой-то мере мы подтолкнули Россию к Китаю, который стал приоритетным партнером, в частности, в области новых технологий", - сказал спецпосланник.
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Также он подчеркнул, что из-за кризиса на Украине санкции остаются "редким политическим оружием" для Европы. "Ответ, который мы можем дать нашим российским партнерам, - проявите открытость, в том числе по украинскому досье. И с этого момента у нас будут аргументы для того, чтобы начать размышлять об изменении нашей позиции (по санкциям)", - добавил Вимон.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
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