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Берлин пока не может назвать дату саммита "нормандской четверки"
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РИА Новости

Берлин пока не может назвать дату саммита "нормандской четверки"

16:38 19.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина во Францию
Рабочий визит президента РФ В. Путина во Францию
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. Дата новой встречи нормандского формата (Россия, Франция, Германия, Украина) пока не определена, заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.
Во вторник ополченцы самопровозглашенной Луганской народной республики и украинские силовики обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе, обе стороны утверждают, что противник использует запрещенное минскими соглашениями тяжелое вооружение. При этом украинские силовики заявляют о боестолкновении у линии соприкосновения. В ЛНР в свою очередь сообщали, что силовики пытались проникнуть на позиции Народной милиции, однако подорвались на минном поле.
"Мы работаем на ведомственном уровне с Францией над продвижением по важным вопросам, чтобы реализовать принятые в декабре решения, в том числе соблюдение перемирия, создание новых зон разведения с отводом сил и вооружений", - заявила Деммер в среду на брифинге, отвечая на вопрос, не приведет ли обострение на Донбассе к отсрочке возможной новой встречи нормандского формата.
Она напомнила, что участники декабрьского саммита в Париже договорились через четыре месяца провести новую встречу, чтобы обсудить вопросы подготовки муниципальных выборов.
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"Точную дату сегодня я назвать не могу", - добавила Деммер.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
В Минске 12 февраля 2015 года прошли многочасовые переговоры лидеров стран "нормандской четверки". Тогда же состоялась встреча контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. По итогам встреч был принят комплекс мер по выполнению минских соглашений. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривает, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.
Константин Затулин
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Ситуация в ДНР и ЛНРУльрике Деммер"Нормандская четверка"ГерманияБерлин (город)УкраинаВ мире
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