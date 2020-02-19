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В ЕР рассказали, кому передадут партийную должность Баталиной
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РИА Новости

В ЕР рассказали, кому передадут партийную должность Баталиной

16:38 19.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ, заместитель секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Ольга Баталина
Депутат Государственной Думы РФ, заместитель секретаря генерального совета партии Единая Россия Ольга Баталина
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Замсекретаря генсовета "Единой России" Ольга Баталина не сможет совмещать должность в Минтруде с партийной должностью, ее полномочия будут переданы кому-то из других заместителей секретаря генсовета, сообщил РИА Новости источник в руководстве ЕР.
"При переходе в Минтруд Баталина не сможет совмещать новую должность с позицией заместителя секретаря генсовета "Единой России". По уставу партии, для назначения нового замсекретаря генсовета требуется проведение съезда. Поэтому на данный момент ее полномочия будут, вероятнее всего, делегированы кому-то из других заместителей", - сказал РИА Новости источник.
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Вчера, 11:39
Глава Минтруда прокомментировал сообщение о назначении Баталиной
Собеседник агентства добавил, что ЕР рассматривает переход Баталиной в министерство труда как возможность для "более продуктивного взаимодействия исполнительной власти и партии по социальному направлению".
Ранее первый зампред фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев сообщил, что Баталина, которая также является депутатом ГД, перейдет на работу в министерство труда и социальной защиты на должность замминистра. Глава Минтруда Антон Котяков, в свою очередь, заявил, что назначение Баталиной пока обсуждается.
Должности заместителей секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака в данный момент занимают замглавы аппарата правительства Александр Грибов, сенатор Андрей Климов, депутаты ГД Евгений Ревенко и Александр Хинштейн, а также Сергей Перминов.
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Ольга БаталинаМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Госдума РФЕдиная РоссияПолитика
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