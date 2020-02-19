В ЕР рассказали, кому передадут партийную должность Баталиной

Собеседник агентства добавил, что ЕР рассматривает переход Баталиной в министерство труда как возможность для "более продуктивного взаимодействия исполнительной власти и партии по социальному направлению".

Ранее первый зампред фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев сообщил, что Баталина, которая также является депутатом ГД, перейдет на работу в министерство труда и социальной защиты на должность замминистра. Глава Минтруда Антон Котяков, в свою очередь, заявил, что назначение Баталиной пока обсуждается.