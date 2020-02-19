В Сирии заявили, что операцию Турции в Идлибе воспримут как вторжение

ГЕНУЯ, 19 фев - РИА Новости. Если Если Турция начнет военную операцию в сирийском Идлибе , международное сообщество воспримет это как вторжение, заявил РИА Новости секретарь сирийского оппозиционного движения "Народная дипломатия" Махмуд Афанди.

Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Турция пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с РФ по сирийскому Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это худшим сценарием.

"Одно дело начать операцию против курдских сил, которых Турция считает террористами, но совершенно другое дело - начать военные действия против армии суверенного государства и члена Организации Объединенных Наций. Это будет считаться вторжением, оккупацией, и это запрещено международным правом", - заявил Афанди.

Он также подчеркнул, что атака на Идлиб может привести к "гуманитарной катастрофе".

Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.