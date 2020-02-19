Германия призвала соблюдать перемирие в Донбассе

БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. Германия призывает стороны конфликта на востоке Украины вернуться к соблюдению перемирия после обострения ситуации в регионе, заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер

Во вторник ополченцы самопровозглашенной Луганской народной республики и украинские силовики обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе, обе стороны утверждают, что противник использует запрещенное минскими соглашениями тяжелое вооружение. При этом украинские силовики заявляют о боестолкновении у линии соприкосновения. В ЛНР в свою очередь сообщали, что силовики пытались проникнуть на позиции Народной милиции, однако подорвались на минном поле.

"Правительство ФРГ осуждает недавнее нарушение перемирия на востоке Украины и настойчиво призывает соблюдать перемирие и полноценно реализовывать минские соглашения", - заявила она на брифинге в среду.

Она добавила, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна дать независимую оценку произошедшему, призвав силы самопровозглашенных республик Донбасса обеспечивать беспрепятственный доступ наблюдателям.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР ДНР , которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.