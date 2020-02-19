Германия призвала соблюдать перемирие в Донбассе

БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. Германия призывает стороны конфликта на востоке Украины вернуться к соблюдению перемирия после обострения ситуации в регионе, заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.
Во вторник ополченцы самопровозглашенной Луганской народной республики и украинские силовики обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе, обе стороны утверждают, что противник использует запрещенное минскими соглашениями тяжелое вооружение. При этом украинские силовики заявляют о боестолкновении у линии соприкосновения. В ЛНР в свою очередь сообщали, что силовики пытались проникнуть на позиции Народной милиции, однако подорвались на минном поле.
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"Правительство ФРГ осуждает недавнее нарушение перемирия на востоке Украины и настойчиво призывает соблюдать перемирие и полноценно реализовывать минские соглашения", - заявила она на брифинге в среду.
Она добавила, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна дать независимую оценку произошедшему, призвав силы самопровозглашенных республик Донбасса обеспечивать беспрепятственный доступ наблюдателям.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
В Минске 12 февраля 2015 года прошли многочасовые переговоры лидеров стран "нормандской четверки". Тогда же состоялась встреча контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. По итогам встреч был принят комплекс мер по выполнению минских соглашений. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривает, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.
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