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Число пострадавших при ДТП под Екатеринбургом возросло до восьми
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РИА Новости

Число пострадавших при ДТП под Екатеринбургом возросло до восьми

16:30 19.02.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Число пострадавших при столкновении автобуса с грузовиком в поселке Белоярском Свердловской области возросло до восьми, сообщает управление ГИБДД по региону.
Утром в среду в поселке Белоярском произошло столкновение пассажирского междугороднего автобуса, который двигался по маршруту "Екатеринбург – Рефтинский", и грузовика. Сообщалось, что всего в момент ДТП в автобусе были 25 пассажиров, травмы получили пять человек.
"В результате ДТП травмы получили 8 пассажиров автобуса, один из которых – женщина 1984 года рождения. У нее врачи диагностировали тупую травму живота, она госпитализирована в Белоярскую ЦРБ", – говорится в сообщении.
По данным ГИБДД, водитель автобуса со стажем вождения 18 лет признался, что во время управления отвлекся, чтобы переключить печку, а когда поднял голову, увидел перед автобусом грузовик, применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.
По факту ДТП на автопредприятии, которому принадлежит автобус, будут проводиться надзорные мероприятия, добавили в ведомстве.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
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Свердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
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