Число пострадавших при ДТП под Екатеринбургом возросло до восьми

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Число пострадавших при столкновении автобуса с грузовиком в поселке Белоярском Число пострадавших при столкновении автобуса с грузовиком в поселке Белоярском Свердловской области возросло до восьми, сообщает управление ГИБДД по региону.

Утром в среду в поселке Белоярском произошло столкновение пассажирского междугороднего автобуса, который двигался по маршруту "Екатеринбург – Рефтинский", и грузовика. Сообщалось, что всего в момент ДТП в автобусе были 25 пассажиров, травмы получили пять человек.

"В результате ДТП травмы получили 8 пассажиров автобуса, один из которых – женщина 1984 года рождения. У нее врачи диагностировали тупую травму живота, она госпитализирована в Белоярскую ЦРБ", – говорится в сообщении.

По данным ГИБДД, водитель автобуса со стажем вождения 18 лет признался, что во время управления отвлекся, чтобы переключить печку, а когда поднял голову, увидел перед автобусом грузовик, применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.