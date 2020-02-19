Новосибирские таможенники нашли в посылке из Бельгии кокаин

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Около 2 килограммов кокаина на 30 миллионов рублей обнаружили новосибирские таможенники в посылке из Бельгии, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.
"Около 2 килограммов кокаина оценочной стоимостью 30 миллионов рублей обнаружили сибирские таможенники в посылке из Бельгии при задержании получателя рядом с почтовым отделением в Новосибирске. Оперативно-розыскные мероприятия провели сотрудники Сибирской оперативной таможни совместно с Главным управлением по борьбе с контрабандой ФТС России", - говорится в сообщении.
Уточняется, что кокаин был расфасован в банки из-под кофе. Имя и адрес заказчик – 29-летний местный житель – указал фиктивные. В ходе обыска у него были изъяты мобильные телефоны, упаковочный материал для продажи наркотических средств, а также вещества, имеющие признаки наркотических, и денежные средства, предположительно полученные от реализации наркотиков.
Предварительно установлено, что злоумышленник является организатором интернет-магазина по продаже наркотических средств.
"Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело по статье "Незаконное перемещение наркотических средств в особо крупном размере", - уточнили в ФТС.
Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы. Подозреваемый арестован.
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