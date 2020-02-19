Новосибирские таможенники нашли в посылке из Бельгии кокаин

Уточняется, что кокаин был расфасован в банки из-под кофе. Имя и адрес заказчик – 29-летний местный житель – указал фиктивные. В ходе обыска у него были изъяты мобильные телефоны, упаковочный материал для продажи наркотических средств, а также вещества, имеющие признаки наркотических, и денежные средства, предположительно полученные от реализации наркотиков.