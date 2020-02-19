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В Екатеринбурге нашли тело женщины при тушении пожара в жилом доме
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РИА Новости

В Екатеринбурге нашли тело женщины при тушении пожара в жилом доме

16:25 19.02.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Тело женщины было найдено в ходе тушения пожара, возникшего в квартире жилого дома в центре Екатеринбурга, сообщает региональный главк МЧС.
По данным ведомства, возгорание на площади 15 квадратных метров произошло в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома на улице Ленина,58. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из подъезда эвакуировались 10 человек, пожар был локализован за 18 минут.
"Чтобы попасть в горящую квартиру, пожарным пришлось применить специнструмент. В горящей квартире была обнаружена женщина без признаков жизни", – говорится в сообщении.
Уточняется, что сейчас пожар ликвидирован. На месте происшествия работают 5 единиц пожарной техники и 20 человек личного состава.
По адресу, где произошел пожар, располагается пятиэтажный дом 1940-х годов постройки, включенный в список памятников архитектуры Екатеринбурга.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЕкатеринбургПроисшествия
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