В Екатеринбурге нашли тело женщины при тушении пожара в жилом доме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Тело женщины было найдено в ходе тушения пожара, возникшего в квартире жилого дома в центре Екатеринбурга, сообщает региональный главк МЧС.
По данным ведомства, возгорание на площади 15 квадратных метров произошло в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома на улице Ленина,58. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из подъезда эвакуировались 10 человек, пожар был локализован за 18 минут.
"Чтобы попасть в горящую квартиру, пожарным пришлось применить специнструмент. В горящей квартире была обнаружена женщина без признаков жизни", – говорится в сообщении.
Уточняется, что сейчас пожар ликвидирован. На месте происшествия работают 5 единиц пожарной техники и 20 человек личного состава.
По адресу, где произошел пожар, располагается пятиэтажный дом 1940-х годов постройки, включенный в список памятников архитектуры Екатеринбурга.