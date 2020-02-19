В Екатеринбурге нашли тело женщины при тушении пожара в жилом доме

По данным ведомства, возгорание на площади 15 квадратных метров произошло в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома на улице Ленина,58. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из подъезда эвакуировались 10 человек, пожар был локализован за 18 минут.