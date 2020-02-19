Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
2020-02-19T16:23+0300
https://ria.ru/20200219/1564973617.html
В Подмосковье появятся общественные инспекторы
https://cdn21.img.ria.ru/images/155298/41/1552984165_0:0:1500:845_1036x0_80_0_0_85a87f56f1bb958cfcd62cf9b8f80ed7.jpg
РИА Новости

В Подмосковье появятся общественные инспекторы

16:23 19.02.2020
73
© РИА Новости / Павел ЛьвовМусор, подлежащий вывозу для дальнейшей переработки
Мусор, подлежащий вывозу для дальнейшей переработки
© РИА Новости / Павел Львов
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В Московской области появятся общественные инспекторы. Это будут представители общественных организаций и НКО, которые помогут бороться с нелегальным мусором в Подмосковье, сообщил телеканал "360".
Общественники станут инспекторами охраны окружающей среды. Наравне с органами власти они будут участвовать в проверках, выявлять нарушителей и следить за решением проблемы загрязнения территорий.
Привлечь общественников к участию в экологическом контроле для предотвращения появления и ликвидации нелегальных свалок предложил Владимир Путин. По его поручению сигналы о любых нарушениях должны обязательно проверяться органами власти, после чего должны следовать конкретные меры.
Вывоз отходов с контейнерной площадки на мусоросортировочный комплекс в Свердловской области
18 февраля, 17:36Новости Подмосковья
Жители Подмосковья должны 3 млрд рублей за вывоз отходов
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал региональное министерство ЖКХ обеспечивать порядок в сфере утилизации строительных отходов и ТКО вместе с представителями общественных организаций и НКО. Также они должны осуществлять экологический контроль.
По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антона Велиховского, вместе с ними деятельность по утилизации отходов на территории региона ведут множество предприятий, работа которых не соответствует нормам экологического законодательства. С ними в Подмосковье активно борются.

"Совместно с общественными инспекторами Национального экологического корпуса при выявлении нарушений мы будем принимать самые жесткие меры, вплоть до отзыва лицензий, приостановления деятельности и подачи материалов в правоохранительные органы", — заявил Велиховский.

Чтобы выявить нарушителей,министерство ЖКХ Подмосковья будет привлекать инспекторов из Национального экологического корпуса. В течение шести месяцев еженедельно будут проводиться совместные проверки организаций, осуществляющих деятельность по обращению с отходами производства и потребления.
"В связи с увеличившимся количеством жалоб от жителей Национальный экологический корпус решил разобраться в проблеме несанкционированных свалок строительных отходов и ТКО. Отходы, поступающие недобросовестным утилизаторам, которые должны были перерабатываться и вводиться во вторичный оборот, наносят вред окружающей среде. Поэтому Национальный экологический корпус ставит на контроль экологическую ситуацию в Московской области", – такое заявление сделал директор Национального экологического корпуса Виктор Табачков.
100000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
Рекомендуем
Стрельба в Ханау
Случаи стрельбы в общественных местах в Европе в 2019-2020 годах
Самолет Ан-2
Пострадавший при ЧП с Ан-2 в Магадане помещен в палату шоковой терапии
Здание Государственной Думы РФ
Комитет ГД поддержал поправку о персональной ответственности премьера
У природы нет плохой погоды
У природы нет плохой погоды
Скриншот видео Alexander Ludwig Let Me Be Your Whiskey
Актер из "Викингов" представил клип на песню "Let me be your whiskey"
Гуси на ферме в Великобритании
В Великобритании фермерам разрешат привлекать больше сезонных рабочих
Девушка работает за компьютером
Благодаря "цифре" жизнь в Подмосковье станет комфортнее
Статуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США
Убийца-расчленитель 18-летней девушки в Чите получил 14 лет колонии
Собака в вольере на территории приюта для бездомных животных
Минприроды поддержало идею о госфинансировании приютов для животных
Библиотека
В ГД предложили ввести бесплатный интернет-доступ к сайтам библиотек
Возле здания Дома правительства РФ
Кабмин распорядился создать оргкомитет конкурса "Учитель будущего"
Рабочие проводят ремонт жилого дома
В бывших военных городках МО отремонтировали более 500 домов
Символ 69-го Берлинского международного кинофестиваля
Берлинский международный кинофестиваль
Охотник в зимнем лесу
Путин подписал закон об особенностях вольерной охоты
Поле во время сева одной из ранних зерновых яровых культур – ячменя
Посев яровых культур в Подмосковье займет 220 тысяч гектаров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:29В Панаме задержали подлодку с пятью тоннами кокаина
05:26Жена Диброва рассказала о его состоянии после микроинсульта
05:20Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2118 человек
05:17Прокуратура начала проверку после падения Ан-2 в Магадане
05:15Новая группа пассажиров Diamond Princess начала сходить на берег
05:13К северу от Алеппо обнаружили подземную базу боевиков
05:10Вахтовики были на борту упавшего Ан-2 в Магадане
05:07Один пострадавший при падении Ан-2 в Магадане в тяжелом состоянии
04:50В Приамурье госпитализировали двух водителей, возивших грузы из Китая
04:40Власти прибыли на место жесткой посадки Ан-2 в Магадане
04:36Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС России и США в Сирии
04:35СМИ: в Россию запретили ввоз посылок с продуктами из Китая
04:29Упавший в Магадане Ан-2 не разрушился
04:27Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее достигло 82 человек
04:25Всех пассажиров жестко севшего в Магадане Ан-2 доставили в больницу
04:18Хабаровчанина осудили за планы устроить теракт в своей бывшей школе
04:16Климкина напугала перспектива "сделки" России с Западом
04:12СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 в Магадане
04:09Оперативные службы выясняют причины жесткой посадки Ан-2 в Магадане
04:08Число пострадавших при ЧП с Ан-2 в Магадане выросло до семи человек
Лента новостейМолния