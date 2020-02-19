В Подмосковье появятся общественные инспекторы

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В Московской области появятся общественные инспекторы. Это будут представители общественных организаций и НКО, которые помогут бороться с нелегальным мусором в Подмосковье, сообщил телеканал В Московской области появятся общественные инспекторы. Это будут представители общественных организаций и НКО, которые помогут бороться с нелегальным мусором в Подмосковье, сообщил телеканал "360"

Общественники станут инспекторами охраны окружающей среды. Наравне с органами власти они будут участвовать в проверках, выявлять нарушителей и следить за решением проблемы загрязнения территорий.

Привлечь общественников к участию в экологическом контроле для предотвращения появления и ликвидации нелегальных свалок предложил Владимир Путин. По его поручению сигналы о любых нарушениях должны обязательно проверяться органами власти, после чего должны следовать конкретные меры.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал региональное министерство ЖКХ обеспечивать порядок в сфере утилизации строительных отходов и ТКО вместе с представителями общественных организаций и НКО. Также они должны осуществлять экологический контроль.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антона Велиховского, вместе с ними деятельность по утилизации отходов на территории региона ведут множество предприятий, работа которых не соответствует нормам экологического законодательства. С ними в Подмосковье активно борются.

"Совместно с общественными инспекторами Национального экологического корпуса при выявлении нарушений мы будем принимать самые жесткие меры, вплоть до отзыва лицензий, приостановления деятельности и подачи материалов в правоохранительные органы", — заявил Велиховский.

Чтобы выявить нарушителей,министерство ЖКХ Подмосковья будет привлекать инспекторов из Национального экологического корпуса. В течение шести месяцев еженедельно будут проводиться совместные проверки организаций, осуществляющих деятельность по обращению с отходами производства и потребления.