Тюменский губернатор наградил врачей санатория, где проходил карантин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Губернатор Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодари и наградил медиков, которые в течение двух недель работали в санатории "Градостроитель", где находились на карантине по коронавирусу эвакуированные из Китая россияне и граждане КНР.

Два самолета ВКС РФ 5 февраля доставили из провинции Хубэй в тюменский лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель" 144 человека – 128 россиян и 16 граждан СНГ. Всех их изолировали на 14 дней, заболевания ни у кого не выявили. В среду карантин для них закончился, и они начали разъезжаться по домам.

"Самое главное и самое трудное, что нам удалось сделать – фактически собрать новый коллектив людей из разных учреждений, которые до этого, возможно, друг друга не видели и вместе не работали. Причем, собрать их не на дружеский концерт и не на спортивное мероприятие, а на работу в особенных условиях, на добровольной основе, на 14 дней вместе с прибывшими на карантин", – сказал Моор на церемонии награждения. Трансляция церемонии проводилась на официальных страницах Моора в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Он отметил высочайший профессионализм медиков и назвал команду, работавшую в санатории, "премьер-лигой".

"Это требовало высокого профессионализма и, безусловно, хороших, крепких нервов, психологической устойчивости. Вы с этим справились", – подчеркнул глава региона.

Также Моор уточнил, всем ли медикам были переведены денежные премии, на что получил положительный ответ.