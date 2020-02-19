Тюменский губернатор наградил врачей санатория, где проходил карантин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодари и наградил медиков, которые в течение двух недель работали в санатории "Градостроитель", где находились на карантине по коронавирусу эвакуированные из Китая россияне и граждане КНР.
Два самолета ВКС РФ 5 февраля доставили из провинции Хубэй в тюменский лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель" 144 человека – 128 россиян и 16 граждан СНГ. Всех их изолировали на 14 дней, заболевания ни у кого не выявили. В среду карантин для них закончился, и они начали разъезжаться по домам.
"Самое главное и самое трудное, что нам удалось сделать – фактически собрать новый коллектив людей из разных учреждений, которые до этого, возможно, друг друга не видели и вместе не работали. Причем, собрать их не на дружеский концерт и не на спортивное мероприятие, а на работу в особенных условиях, на добровольной основе, на 14 дней вместе с прибывшими на карантин", – сказал Моор на церемонии награждения. Трансляция церемонии проводилась на официальных страницах Моора в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".
Он отметил высочайший профессионализм медиков и назвал команду, работавшую в санатории, "премьер-лигой".
"Это требовало высокого профессионализма и, безусловно, хороших, крепких нервов, психологической устойчивости. Вы с этим справились", – подчеркнул глава региона.
Также Моор уточнил, всем ли медикам были переведены денежные премии, на что получил положительный ответ.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Позже ВОЗ присвоила новому коронавирусу, который является возбудителем заболевания, официальное название COVID-2019. Число зараженных в материковом Китае к настоящему времени уже превысило 74 тысячи человек, скончались 2004, излечились почти 14,4 тысячи. За пределами Китая в 25 странах выявлено свыше 800 случаев заражения, из них три – с летальным исходом.