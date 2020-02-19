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РИА Наука
2020-02-19T16:17+0300
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В России разработан препарат для генной терапии из крови пациента
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РИА Новости

В России разработан препарат для генной терапии из крови пациента

16:15 19.02.2020 (обновлено: 16:17 19.02.2020)
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© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с образцами крови для исследований
Пробирки с образцами крови для исследований
© РИА Новости / Денис Абрамов
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Ученые из Казанского государственного медицинского университета разработали и запатентовали новый препарат — генетически модифицированный лейкоконцентрат. Это средство на основе клеток крови пациента и лечебных генов человека позволит бороться с дегенеративными, ишемическими и инфекционными заболеваниями. Исследования проводятся при поддержке Российского научного фонда (РНФ).
В наше время все большую популярность приобретает генная терапия. Такой способ лечения подразумевает введение в организм "здорового" генетического материала, способного восстановить или заменить дефекты в ДНК пациента, чтобы устранить причину заболевания, а не его симптомы. В случае успешного лечения наблюдается восстановление функции поврежденного гена.
Однако у генной терапии есть и риски — возможная злокачественная трансформация клеток пациентов. Этот факт является одним из основных препятствий на пути широкого внедрения генной терапии.
"Подходы генной терапии достаточно медленно внедряются в практическую медицину в связи с высокими рисками и стоимостью, — приводятся в пресс-релизе РНФ слова руководителя исследования, профессора Казанского государственного медицинского университета Рустема Исламова. — Коррекция патологических процессов с помощью генетически модифицированного лейкоконцентрата может стать одним из прорывных направлений в генной терапии".
© Рустем ИсламовСхема получения и применения генетически модифицированного лейкоконцентрата
Схема получения и применения генетически модифицированного лейкоконцентрата
© Рустем Исламов
Схема получения и применения генетически модифицированного лейкоконцентрата
Предложенный учеными метод решает еще одну проблему генной терапии, связанную с доставкой генетического материала. Сегодня есть два основных способа доставки терапевтических генов: с помощью безвредных модифицированных вирусов, которые обладают естественными механизмами внедрения новой информации в другой организм, или с помощью липосом — пузырьков жира. Постепенно в медицинскую практику входит и третий, использующий в качестве транспортера для искусственной ДНК лейкоциты — белые кровяные клетки. В организме эти клетки выполняют роль защитников от внешних и внутренних патогенов, и их легко получить из крови пациента.
Казанские ученые разработали простой, безопасный и недорогой способ получить своего рода индивидуальный для каждого пациента препарат — генетически модифицированный концентрат белых кровяных телец, которые несут новую информацию в виде искусственной ДНК.
Технология этого персонифицированного препарата выглядит следующим образом. Из цельной крови пациента выделяют лейкоциты, используя специальный крахмал. Затем добавляют терапевтический ген или комбинацию генов в составе предварительно измененного и поэтому неопасного вируса. После чего препарат вводится обратно пациенту в кровь. Лейкоциты легко перемешиваются с кровью и проникают в разные ткани, не вызывая иммунный ответ. А генетический материал, который они транспортируют, обеспечивает производство необходимых для пациента белков.
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В будущем использование технологии позволит людям справиться с последствиями инсульта головного мозга, травм нервных клеток и заболеваний нервной системы, усилить иммунитет при вирусных заболеваниях, скорректировать нарушение свертываемости крови, увеличить скорость регенерации костной ткани и не только — в зависимости от тех лечебных генов, которые будут нести лейкоциты.
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