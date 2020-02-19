Меркель подтвердила невмешательство в выборы нового главы ХДС

"Могу только повторить то, что я говорила в октябре 2018 года, когда я решила отказаться от председательства в партии. Я также заявила тогда о готовности быть канцлером, а также о том, что я не вмешиваюсь в вопрос, кто в будущем возглавит ХДС или станет кандидатом в канцлеры", - сказала Меркель.