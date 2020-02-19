Меркель подтвердила невмешательство в выборы нового главы ХДС

БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. Решение о невмешательстве в выборы нового главы немецких консерваторов - Христианско-демократического союза (ХДС), а также в выдвижение нового кандидата в канцлеры от партии на следующих федеральных выборах остается в силе, заявила журналистам в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Могу только повторить то, что я говорила в октябре 2018 года, когда я решила отказаться от председательства в партии. Я также заявила тогда о готовности быть канцлером, а также о том, что я не вмешиваюсь в вопрос, кто в будущем возглавит ХДС или станет кандидатом в канцлеры", - сказала Меркель.
Она добавила, что ее опыт говорит о том, что "предшественники не должны вмешиваться" в такие вещи, уточнив, что это не означает, что она не будет разговаривать с будущими кандидатами".
Ранее председатель партии немецких консерваторов, Христианско-демократического союза (ХДС), Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что намерена сложить с себя обязанности лидера и не баллотироваться в канцлеры на следующих федеральных выборах. Ее решение было связано в том числе со скандалом в Тюрингии, где фракция ХДС в ландтаге вопреки линии федерального бюро проголосовала вместе с "Альтернативой для Германии" и обеспечила избрание премьер-министром Томаса Кеммериха.
С начала недели в штаб-квартире ХДС проходят негласные переговоры с потенциальными будущими лидерами партии. В частности, Крамп-Карренбауэр уже провела встречи с бывшим лидером фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фридрихом Мерцем, премьер-министром федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армином Лашетом и главой комитета бундестага по международной политике Норбертом Рёттгеном. В среду также состоятся переговоры с министром здравоохранения ФРГ Йенсом Шпаном.