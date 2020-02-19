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Юрист оценил сроки рассмотрения Канадой дела о геноциде в Ейске
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РИА Новости

Юрист оценил сроки рассмотрения Канадой дела о геноциде в Ейске

16:10 19.02.2020
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© Фото : Public DomainГельмут Оберлендер
Гельмут Оберлендер
© Фото : Public Domain
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Иммиграционные власти Канады могут рассматривать просьбу бывшего переводчика зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, 96-летнего Гельмута Оберлендера о том, чтобы его не депортировали, в течение нескольких месяцев, процесс может растянуться и на год, считает президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин.
Ранее представитель Комиссии по иммиграции и беженцам Канады (IRB) Анна Пейп сообщила РИА Новости, что Оберлендер попросил не депортировать его. Иммиграционные власти Канады в настоящее время рассматривают просьбу.
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Биография Гельмута Оберлендера
"Это может затянуться. Может, на год, может, на полгода, может, они захотят от него избавиться. Учитывая его возраст, перевозить куда-то сложно. У них процедуры достаточно объемные, они подробно рассматривают, он должен представить все документы. Это же не просто на основании его заявления. Наверняка, его адвокат готовит ему какие-то документы, состояние здоровья. Это может затянуться на неопределённое время" , - сказал он в беседе с РИА Новости.
Говорить о решении, которые примут в итоге иммиграционные власти Канады, сложно.
"В проявлении определённой гуманности, можно допустить, что какой смысл посылать, если он в дороге умрет, у него какое-то тяжелое заболевание, что-то ещё", - добавил он.
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Оберлендер скончается раньше, чем дело доведут до суда, уверен историк
Оберлендер, по данным российского следствия, служил переводчиком в зондеркоманде СС-10 "а" под руководством доктора Курта Кристмана, на вооружении которой были мобильные газовые камеры. На Кубани это подразделение действовало в 1942-43 годы и было причастно к целому ряду преступлений. Недавно СК РФ запросил у Канады имеющиеся материалы на Оберлендера, чтобы прояснить его роль в указанном преступлении.
Сам Оберлендер не отрицает, что служил в отрядах смерти, но утверждает, что его заставили в 17-летнем возрасте под страхом смерти и что он не был причастен к убийству людей. Оберлендер фигурирует в списке десятерых наиболее разыскиваемых и доживших до сегодняшнего дня нацистских преступников, который составляет неправительственный Центр Симона Визенталя.
После войны он смог избежать задержания, а через несколько лет переехал в Канаду и в конце концов получил гражданство этой страны, которого его в итоге лишили за попытку скрыть свою службу в зондеркоманде.
Убийство воспитанников Ейского детского дома в 1942 году
14 февраля, 17:56
Юрист заявил, что Канада должна выдать документы по геноциду в Ейске
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Гельмут ОберлендерАнатолий КапустинСледственный комитет России (СК РФ)КанадаЕйскРоссияВ мире
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